Brotauflauf mit Lauch

Wer Saisonalem den Vorzug geben will, ist im Moment mit Lauch gut beraten. Meistens kommt er in Suppen oder Eintöpfen zum Einsatz – oder auch in Quiche. Lauch steckt laut des Bundeszentrums für Ernährung voller Ballaststoffe, Vitamin C, B-Vitaminen und Folsäure.

Zutaten für 4 Portionen:

750 g Lauch

2 EL Butter

1 EL Mehl

200 ml Milch

350 ml Gemüsebrühe

100 g geriebener Käse

2 EL Semmelbrösel

8 Scheiben gekochter Schinken

8 Scheiben Brot

Thymian

Salz und Pfeffer

Lauch putzen und waschen, in Ringe schneiden, anschließend in der Butter andünsten. Mit Mehl bestäuben und Milch und Gemüsebrühe übergießen. Einige Minuten köcheln, dann den Käse in die Soße geben. Mit Thymian, Salz und Pfeffer würzen. Den Schinken in Rechtecke schneiden. Das Brot in Stücke schneiden und zusammen mit dem Schinken in eine gefettete, feuerfeste Auflaufform geben. Wer will, kann das Brot vorher auch anrösten – zum Beispiel im Toaster. Anschließend die Lauchsoße darübergeben und das Ganze mit Semmelbröseln bestreuen. Im auf 175 Grad Umluft vorgeheizten Ofen eine Viertelstunde backen.