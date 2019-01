(dpa) Wie könnte man sich den drohenden Chaos-Brexit schöner versüßen als mit einer englischen Bitterorangen-Marmelade, die im Englischen mit drei A geschrieben wird? Die wohl älteste Sorte der Orangen ist nicht im Supermarkt zu kriegen, da muss man schon im Fachgeschäft nachfragen oder im Internet bestellen. Alle verwendeten Früchte müssen Bio und ungewachst sein.

Zutaten:

2,5 kg Bitterorangen

10 Süßorangen

1 Grapefruit

2 Zitronen

Zucker

Gelierzucker

Bitterorangen und zwei Zitronen über Nacht in kaltem Wasser einweichen und am nächsten Tag in frischem Wasser zum Kochen bringen. Bis sie weich sind, dauert es etwa eine halbe Stunde. Abgießen, abkühlen lassen, vierteln, alles Innere, auch das Weiße von der Schale herauskratzen. Das Fruchtfleisch in einem Sieb abtropfen lassen und ganz leicht ausdrücken. Das gibt nur wenig Saft, aber der ist schön bitter und enthält viel Pektin, das beim Gelieren hilft. Die Schalen - auch die der Zitronen - in feinste Streifen schneiden. Schalen und Saft der Bitterorangen mit dem Saft von etwa zehn Süßorangen und einer Grapefruit mischen und wiegen. Etwa die gleiche Menge Zucker - davon die Hälfte Gelierzucker - einrühren und wieder über Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag aufkochen und etwa zehn Minuten unter Rühren sprudeln lassen, bis die Schalen weich genug sind und die Masse geliert. Kochend heiß in saubere Schraubgläser füllen.