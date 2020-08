Pancakes mit Pflaumenkompott

Sie müssen richtig schön fluffig und dick sein, und sie müssen den Sirup und das Kompott richtig gut aufnehmen können. Das Pflaumenkompott in diesem Rezept hat eine angenehme Säure.

Zutaten für 7-8 Stück:

Für den Teig:

180 g Mehl, 2 TL Backpulver, 20 g Zucker, 1/2 TL Salz, 30 g zerlassene Butter, 2 Eier, 200 ml Buttermilch

Für das Pflaumenkompott:

750 g Pflaumen, 80 ml Wasser, 1 Päckchen Bourbonvanillezucker, 1 EL Zitronensaft, 1 TL Zimt, 3 EL Zucker

Öl und Butter zum Braten

Die Pflaumen waschen, entkernen und in Scheiben schneiden, 450 g davon in einen Topf mit dem Wasser aufkochen. Die restlichen Pflaumen werden später zwischen die fertigen Pancakes geschichtet. Vanillezucker, Zucker, Zitronensaft und Zimt dazu rühren und das Kompott 15 bis 20 Minuten einkochen lassen.

Währenddessen Mehl, Backpulver, Salz und Zucker in eine Rührschüssel geben und die flüssigen Zutaten (Butter, Eier und Buttermilch) dazugeben.

Alles mit dem Schneebesen verrühren. In einer beschichteten Pfanne 1 EL Butter und 1 EL Öl schmelzen. Je zwei EL Teig in die Pfanne geben und immer mehrere Pancakes gleichzeitig braten. So den kompletten Teig nacheinander abbacken. Bei mittlerer Hitze goldbraun von beiden Seiten anbraten. Auf Tellern anrichten.

Das Kompott noch heiß zu den Pancakes servieren, bei Bedarf mit Ahornsirup verfeinern. Nach Wunsch die übrigen Pflaumenscheiben zwischen die Pancakes schichten.