Hamburg (dpa/tmn) - In meinem Kochlabor sind Zutaten Wesen mit eigenen Charakteren und Eigenschaften. Ich kombiniere sie gerne auf ungewohnte Weise miteinander. Ich mag die Vorstellung, dass ein eher filigranes und zartes Wesen wie der Spargel den etwas punkigen Rhabarber kennenlernt.

Zwischen manchen Zutaten muss man Brücken bauen, damit sie sich nicht erschrecken. So habe ich mich beim Chutney zusätzlich für Zwiebeln entschieden. Sie sollen den Spargel und den Rhabarber und ihre beiden unterschiedlichen Charaktere und Aromen zusammenführen. Der leicht malzige Rohrohrzucker begleitet das Ganze, der Gelierzucker besiegelt die Verbindung.

Damit die Spargel-Rhabarber-Liaison ein Happy End hat, bette ich alles auf gegrilltem Käse.

Wichtig: Das Chutney bitte nicht salzen. Denn hier ist der Rhabarber empfindlich.

Zutaten für 2 Portionen:

Für das Rhabarber-Zwiebel-Chutney: 200 g Rhabarber, 100 g Zwiebeln (geschält gewogen), 10 g Ingwer (geschält gewogen), 3 EL Balsamico (bitte keine Balsamico-Creme),

1 EL Olivenöl, 50 g Gelierzucker 2:1, 50 g Rohrohrzucker (bitte keinen Rohrzucker)

Für den Spargel: 6 Stangen (ich bevorzuge eher schlankere Stangen und gerne mit leicht violetter Färbung), ein paar Spritzer frischer Zitronensaft, Salz, Zucker

Für den Grillkäse: 180 g Hirtenkäse aus Kuhmilch, 6 EL Olivenöl, etwas Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

1. Für das Rhabarber-Zwiebel-Chutney den Rhabarber waschen (die Schale darf ruhig dranbleiben) und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. 50 g davon wiederum halbieren. Die Zwiebel in Würfel und den Ingwer in kleine Würfelchen schneiden.

150 g Rhabarber (die größeren Stücke) mit den anderen Zutaten in einen Topf geben und ohne Deckel ca. 5 bis 6 Minuten köcheln lassen. Zum Schluss soll alles die Konsistenz von Marmelade haben. Nun den restlichen Rhabarber (die kleineren Stücke) dazugeben und umrühren. Das Chutney vom Herd nehmen, in ein Glas füllen und abkühlen lassen.

2. Die Spargelstangen schälen und die holzigen Enden abschneiden. Nun den Spargel in ausreichend Wasser kochen. Vorher etwas Salz und Zucker und ein paar Spritzer Zitrone ins Wasser geben.

3. Während der Spargel kocht, den Ofen auf 220 Grad Umluft mit Grill vorheizen.

4. Den Käse längsseitig über die Breite in zwei Hälften schneiden und in eine Auflaufform legen. Ich habe für jede Portion eine Auflaufform verwendet und die Portionen auch darin serviert. Man kann natürlich alles in einer Auflaufform zubereiten und dann auf Tellern servieren.

Wichtig ist die Ölmenge: Bei der Einzelvariante 3 EL Olivenöl über die Fetascheibe geben und das Ganze etwas pfeffern und salzen. Anschließend in der Auflaufform auf der mittleren Schiene auf einem Gitterrost in den Ofen geben. Dort bleibt der Käse, bis er schöne dunkelbraune Flecke hat. Zu dunkel sollte er allerdings nicht werden.

5. Die Auflaufform(en) aus dem Ofen nehmen. Den Spargel auf die Käsescheiben legen. Dann etwas Rhabarber-Zwiebel-Chutney auf dem Spargel verteilen.

Mehr Rezepte unter https://www.herrgruenkocht.de