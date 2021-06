Erdbeer-Käsekuchen ohne Backen

Für den Keksboden:

75 g Butter

200 g Butterkekse

Für die Creme:

200 g Frischkäse

250 g Mascarpone

150 g Naturjoghurt

120 g Puderzucker

1 Pck. Vanillezucker

1 TL Zitronenabrieb

Für das Topping:

400 g Erdbeeren

1 Pck. roter Tortenguss

Für den Boden Butter bei niedriger Temperatur in einem Topf schmelzen und mit den fein gemahlenen oder zerstoßenen Kekskrümeln vermischen. Die Mischung in eine 22 cm große Springform geben und andrücken. Die Zutaten für die Creme in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen verrühren. Anschließend auf den Keksboden geben und mindestens eine Stunde kaltstellen. Die Erdbeeren in Scheiben schneiden und kreisförmig auf der Creme anordnen. Tortenguss nach Packungsanweisung zubereiten und über die Erdbeeren geben. Es muss nicht die ganze Packung sein. Anschließend noch einmal kühlen, dann aus der Form lösen und servieren.