Von Heiko P. Wacker

Gemächlich schiebt die Regina Seaways in die Kieler Förde, die DFDS-Fähre kommt aus Litauen, gestartet am Vortag in Klaipeda. Konzentriert dirigiert Kapitän Nyautas Nalteras sein Schiff in die Förde und zum Ostuferhafen, wo bereits 81 Autos, 14 Bikes und 395 Gäste darauf warten, von ihm ins Baltikum gebracht zu werden - und exakt 2426 laufende Meter Fracht, LKW vor allem. Auf der Fähre werden keine Laster oder Trailer gezählt, sondern deren Längenmeter, das Gewicht spielt keine Rolle. Würde man diese Kolonne des Warenverkehrs in Heidelberg aufreihen, würde sie vom Karlstor bis über den Bismarckplatz hinaus reichen. Entsprechend turbulent geht es zu, kaum ist das Heck des Schiffs offen. Die Arbeit, die beginnt freilich schon einige Stunden zuvor.

"Wir legen ungefähr vier Stunden vor Ankunft der Fähre los", erklärt Christoph Draß, Vorarbeiter im Kieler Hafen und verantwortlich für die 18 Mann, die gerade vor dem Fenster seines Containers Autos und Laster vom Schiff bugsieren. Die Fähre ist eine klassische "RoPax"-Konstruktion für den kombinierten Waren- und Personentransport, hat jedoch nur am Heck Rampen, auf denen vier Stunden lang sprichwörtlich die Post abgeht.

Kapitän Nyautas Nalteras hat auf der Brücke der „Regina Seaways“ alles im Griff

Der Kapitän beäugt das Gewusel, das hinter den Kulissen ein gut eingeübtes Ballett des Warentransports ist - auch, wenn manch Trucker in der Hektik ins Schwitzen kommt. "Wir machen unseren Job, die machen ihren. So ist das", meint der Kapitän lakonisch. Ohnehin scheint den Litauer kaum etwas aus der Bahn zu werfen, auf seine Crew, heute 41 Mann stark, kann er sich verlassen. Wobei es just in diesem Augenblick auf die Ingenieure im Bauch des Schiffs ankommt, das in einer halben Stunde schon wieder ablegen soll.

"Wir bekommen gut 30 Minuten vor dem Start das Signal", meint Eimantas Norvilas. Er ist mit seinen 27 Jahren bereits 3. Ingenieur und weiß Bescheid über die fünf Aggregate der Fähre: drei Neunzylinder mit jeweils 1600 kW Leistung sind für die Energieversorgung zuständig, zwei deutlich deftigere V 12 treiben die beiden Schrauben an. "Bevor sie das aber tun können, müssen wir alle Systeme checken und in Betrieb nehmen und natürlich die Schmieröl-, Kühlwasser- und Kraftstoffpumpen auf Touren bringen. Außerdem müssen wir sicherstellen, dass die 24 Zylinder startbereit sind und keine Wasserreste drin stehen. Erst dann blasen wir die Maschinen an."

Klassisch werden große Schiffsmotoren mit 30 Bar Druckluft in Betrieb genommen. Hat der Motor, die Ingenieure nennen den Vorgang "Blowing off", etwa 200 Touren erreicht, werden die Treibstoffventile geöffnet, der Viertakter zündet und läuft nun aus eigener Kraft. "Meist dauert der Start so fünf Sekunden", meint Michail Podgursiaf, der bereits seit 36 Jahren zur See fährt und als 1. Ingenieur den Durchblick hat, während "Motorenmann Vadim", wie er sich selber nennt, gerade neue Ventile, groß wie Barhocker, für die nächste Revision vorsortiert.

Ingenieur Eimantas Norvilas kennt sich unter Deck mit der Maschine aus

Viele Meter weiter oben sind die Passagiere derweil dabei, sich für die Reise einzurichten, für eine Nacht und einen Tag ist die Fähre nun auch ihr Zuhause. In der Küche laufen längst die Vorbereitungen für das ab 21 Uhr Bordzeit servierte Abendessen. "Bordzeit ist bei uns die litauische Zeit", erklärt Arunas Narvilas, "Commercial Head" der Fähre. Und auch der Heimathafen liegt in Litauen.

Dorthin strebt nun die Regina Seaways. Die Gäste stehen auf Deck, um den Kieler Hafen am Horizont verschwindenden zu sehen. Anschließend gönnt man sich ein Bier an der Bar, genießt bis 23 Uhr das Abendessen oder den lauen Abend auf dem Sonnendeck, das nun von manchen für die Betrachtung der Sterne genutzt wird, während die Fähre die alten Hansestädte Rostock oder Stralsund passiert. Und irgendwann legt sich die Nacht über das Schiff, das quer über die Ostsee brummt und gegen 6 Uhr, ungefähr auf der Höhe von Bornholm, das Schwesternschiff, die Victoria Seaways, begrüßt.

Dort steht Pavel Morozov auf der Brücke: Seit 40 Jahren fährt der Kapitän zur See, "die ersten Jahre hab ich noch auf Dampfschiffen gearbeitet". Er muss selber schmunzeln bei diesem Gedanken. "Heute ist die Technik Lichtjahre davon entfernt", meint er auf die vor ihm aufgebauten Monitore zeigend. Jedes Schiff im Umkreis erscheint mit Namen, Herkunftsland und Bestimmungshafen, der Verkehr auf See läuft nach strengen Regeln ab. Bei Tag wie in der Nacht, rote und grüne Positionslichter an Back- und Steuerbordseite sind noch lange nicht außer Mode.

Im Kieler Hafen werden die Fahrzeuge geladen

Die Maschinen schieben die Fähre mit 22 Knoten (41 km/h), an. Die V12 mit jeweils 1157 Litern Hubraum und 12.000 kW, das sind rund 16.315 Pferdestärken, gönnen sich 1,8 Kubikmeter Öl in der Stunde, wobei die Abgase seit 2015 aufwändig gereinigt werden: Getankt wird alle sechs bis acht Tage, rund 900 Tonnen passen in die geheizten Bunker. Die schlafenden Gäste spüren von all dem nur ein stetiges Vibrieren, ansonsten ziehen die 200 Meter langen Fähren ruhig ihre Bahnen.

Es kann aber auch anders sein", versichert Kapitän Nalteras. "Man darf die Ostsee nicht unterschätzen, zwei oder drei Mal kann es im Winter vorkommen, dass wir gar nicht erst auslaufen, weil die See zu wild ist." Natürlich bemüht sich "Det Forenede Dampskibs-Selskab", was sich mit "Die Vereinigte Dampfschiff-Gesellschaft" übersetzen lässt, darum, Gäste und Speditionen rechtzeitig, meist einen Tag vorher, zu informieren. "Wenn es aber hart auf hart kommt, dann habe ich das Recht der letzten Sekunde", versichert der Kapitän. "Es ist meine Verantwortung - doch niemals würde mich die DFDS drängen, trotz schlechten Wetters abzulegen. Sicherheit geht vor."

"Ungefähr zwei Mal im Monat üben wir den Ernstfall", erklärt Nerijus Genupskis, Commercial Head auf der Victoria. "Für die Gäste ist das ein Spektakel, wir weisen deshalb darauf hin, dass die Crew nur probt." Rettungsboote oder Schwimmwesten sind ausreichend an Bord - und auch den ein oder anderen Notfall galt es schon zu meistern. "Einmal hat wegen eines technischen Defekts ein Trailer gebrannt", erinnert er sich. "Und einmal hatte ein Auto auf einem Autotransporter einen Kurzschluss, der zum Glück rasch bemerkt wurde." Brandmelder, Kameras und eine penible Kontrolle durch die Crewmitglieder, die alle Stunde sämtliche Decks mit eigenen Augen checken, sind kein müßiger Zeitvertreib, sondern auf hoher See lebensnotwendig.

"Aber auch den Landeplatz für den Hubschrauber braucht es. Wenn ein Gast einen Herzinfarkt hat, zählt jede Sekunde. Auch das kam schon vor." Nerijus erinnert sich gut an gleich drei Helikoptereinsätze binnen eines Monats, während er einen Seitenblick auf die Uhr wirft, um die ersten Durchsagen an die Passagiere zu machen, die rund eine Stunde vor Ankunft gebeten werden, allmählich die Kabinen zu räumen. "Die Zeit im Hafen ist knapp, die Kabinen müssen alle geputzt und vorbereitet werden." Beide Schiffe erreichen ihren Bestimmungshafen jeweils auf die Minute, für die Teams im Hafen wie an Bord beginnt nun die stressigste Zeit des Tages, und die Passagiere denken nervös an das mitunter enge Rangieren aus dem Bauch der Fähren heraus.

Von ihren Brücken beobachten Nyautas Nalteras und Pavel Morozov das Gewusel auf dem Kai: Die beiden Männer trennen in diesem Moment rund 770 Kilometer Ostsee, doch die Abläufe sind identisch. In den Küchen wird das Abendessen vorbereitet, die Maschinen haben ein wenig Pause, werden aber gerade gecheckt, während Ent- und Beladen ineinander übergehen und die Privatautos und Bikes gestartet werden. Manche fahren von Kiel in die Heimat, manche von Klaipeda in den Urlaub - oder umgekehrt, das Völkergemisch auf den Fähren ist bunt. Immerhin verbinden sie Europa, Victoria und Regina. Jeden Tag aufs Neue ...