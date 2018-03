Der neue VW T-Roc Sport in der Heidelberger Weststadt: Mit dem neuen, mutigen VW-Gesicht zieht der T-Roc viele Blicke auf sich. Die runden Tagfahrlichter werden bei Bedarf zum Blinker. Fotos: dbe

Von Daniel Bernock

Heidelberg. SUV sind aus unserem Straßenverkehr nicht mehr wegzudenken. Die sportlichen Geländewagen für die Stadt verkaufen sich gut - bei Volkswagen ist mittlerweile jeder siebte Wagen ein SUV. Und der steigende SUV-Anteil lässt die Profitabilität des Konzerns steigen, wie VW-Marken-Chef Herbert Diess jüngst betonte. Kein Wunder also, dass Volkswagen in allen Fahrzeuggrößen einen SUV im Angebot haben will. Das neueste Ergebnis dieser Modelloffensive ist der T-Roc - ein Golf im SUV-Pelz.

Der T-Roc ist der kleine Bruder des erfolgreichen Tiguan und der große Bruder des T-Cross, der auf dem Polo basiert und der noch dieses Jahr auf den Markt kommen soll. Rein optisch wirkt der T-Roc größer als der Golf, dabei ist er sogar wenige Zentimeter kürzer. Bei der Höhe - sowohl Fahrzeughöhe als auch Einstiegshöhe - liegt er zwischen Golf und Tiguan und auch beim Preis fährt er in die Nische zwischen den beiden etablierten Modellen.

VW T-Roc Sport Länge/Breite/Höhe: 4,23m/1,81m/1,57m Motor: 2.0 Liter 4-Zylinder Leistung: 149 kw / 190 PS Höchstgeschwindigkeit: 216 km/h Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 7,2 s CO2-Emission: 155-152 g/km Leergewicht: 1495 kg Anhängelast: 740 bis 1900 kg Durchschnittsverbr. (Werksangabe): 6,7 l RNZ-Testverbrauch: 9 Liter/100 km Basispreis: 30.800 Euro Preis des Testwagens: 42.420 Euro

Doch für welche Zielgruppe ist eigentlich der T-Roc? In einen Golf Sportsvan passt mehr Gepäck, der Golf wirkt im Innenraum gediegener und der große Bruder Tiguan ist in der zweiten Generation ein vollwertiger SUV mit all seinen vermeintlichen Vorteilen.

Der T-Roc soll VW für neue Käuferschichten attraktiv machen, schließlich bringt der Wagen einen Style-Faktor in die VW-Familie, der bisher gefehlt hat. Mehrfarbige Außenlackierungen sind möglich - ein Trend, der gerade bei den kleinen und mittelgroßen SUV immer häufiger zu sehen ist. Auch im Innenraum zieht im T-Roc auf Wunsch Farbe ein. Beim Design waren die VW-Entwickler mutiger als man das von den Wolfsburgern kennt. Schon aus der Ferne fallen die runden Tagfahrlichter auf, die beim Abbiegen zum Blinker werden. Die schräge Heckpartie und die breiten C-Säulen geben dem T-Roc ein coupéhaftes Erscheinungsbild. Die VW-Designer haben einen guten Job gemacht.

In Sachen Funktionalität ist im Innenraum beim T-Roc wie bei VW üblich alles an den richtigen Stellen. Schließlich bedient sich VW bei den gewohnten Elementen aus dem Golf oder dem Tiguan - unaufgeregt und souverän wirkt der T-Roc innen. Dass VW im Innenraum an vielen Stellen Hartplastik genommen hat, statt die weichere Version wie im Golf, ist ein kleiner Wermutstropfen - der jedoch im Alltag schnell vergessen ist. Die Farbspielchen im Innenraum muss man allerdings mögen.

Auf der Straße macht der T-Roc nicht nur optisch eine gute Figur. Gerade der 2.0 Liter TSI ist stets mit genügend Kraft ausgestattet. Durch den Allradantrieb hat der T-Roc bei der Beschleunigung immer genug Bodenhaftung. Der durchzugsstarke Benzinmotor in Kombination mit dem blitzschnell schaltenden DSG-Getriebe sorgt dafür, dass sich der Fahrer fast wie in einem Golf GTI fühlt - in einem hohen GTI. Die sportlichen Gene des T-Roc lassen eine rasante Gangart zu. Das bekommt der Fahrer dann an der Zapfsäule zu spüren. Im RNZ-Test mit vielen Stadtfahrten gönnte sich der T-Roc rund 9 Liter auf 100 Kilometer.

Die zahlreichen elektronischen Helfer, die sich gegen Aufpreis dazu buchen lassen, funktionieren gut. Vor allem der Spurhalteassistent sorgt zuverlässig dafür, dass das der Wagen die Spur nicht verlässt. Kommt das Fahrzeug zu nah an eine durchgezogene weiße Linie, lenkt der T-Roc sanft dagegen. So lässt sich gerade bei längeren Strecken gemütlich cruisen, kleine Lenkkorrekturen nimmt das Fahrzeug vor, ohne dass der Fahrer es merkt. Bei der automatischen Abstandsregelung (ACC) fehlt hingegen noch der letzte Schliff. Beim RNZ-Test fuhr der Wagen häufig zu schnell auf langsam vorausfahrende Fahrzeug auf und bremste erst spät und abrupt - vorausschauendes Fahren geht anders. Dennoch ist die automatische Abstandsregulierung eine vielversprechende Technik. In Kombination mit dem Spurhalteassistenten ist das Auto nicht mehr weit vom autonomen Fahren entfernt.

Ob einem der neue T-Roc mit seinen muskulären Formen und den Farbspielereien gefällt oder nicht: Der Wagen schafft etwas, das Autos aus Wolfsburg nur selten gelingt - der Kompakt-SUV ist ein Blickfang. Bei der Probefahrt rund um Heidelberg sorgte der T-Roc immer wieder für erstaunte Gesichter, der eine oder andere Fußgänger schaute dem Wagen verwundert hinterher. Und das bei einem Volkswagen!