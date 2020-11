Von Daniel Hund

Heidelberg. Grübel, grübel und studier. Der Mann auf dem Parkplatz vor der Bank-Filiale seines Vertrauens presst den Daumen ans Kinn und fixiert den Zeigefinger an der Schläfe. "Scala? Das Modell kenne ich von Skoda ja noch gar nicht", sagt es und wirkt irritiert. Geholfen ist ihm schnell: Der Scala hieß früher Rapid. 2019 wurde er umbenannt. Doch nicht nur der Name ist anders. Neue Zutaten treffen frische Akzente. Entstanden ist ein interessantes Gefährt. Ab 17.633 Euro steht es beim Händler. Damit ist der Scala nach dem Fabia das zweitgünstigste Modell im Sortiment.

Der Scala ist ein Kompakter, den man zu den Kombi-Limousinen zählen kann. Doch so kompakt er auch ist, steht man vor ihm, erinnert er eher an einen ausgewachsenen Kombi und sieht dabei noch richtig stylish aus. Vor allem die Front hat was: Dank seiner scharf gezeichneten Schweinwerfer haben ihm die Tschechen einen unverwechselbaren Auftritt beschert. Frei nach Motto: Platz da, jetzt komme ich. Aber auch das Heck kann was. Es versprüht eine gewisse Extravaganz, könnte eigentlich glatt auch als Shooting Break durchgehen.

Die Plattform stammt von Volkswagen. Auch der Polo oder der Seat Ibiza wurden so auf Kundenfang geschickt. Wenn man auch mit diesen beiden Modellen schon mal unterwegs war, kann man das kaum glauben. Doch dafür gibt es eine simple Erklärung: Der Scala hat die längste Ausbaustufe verbaut und hat somit einen nicht zu unterschätzenden Längenvorteil, der sich vor allem beim benachbarten Baumarkt bezahlt macht. Zwischen 467 und 1410 Liter schluckt der Scala. Auch längere Fahrten auf der Autobahn sind zu viert kein Problem. Der lange Radstand von knapp 2,70 Metern sorgt auch in der zweiten Reihe für eine ordentliche Beinfreiheit.

Motorisierungen gibt es mehrere zur Auswahl. Drei Benziner, eine Diesel- und eine Erdgas-Variante. Die Top-Motorisierung ist ein 1.5 TSI, der es auf 150 PS bringt. Den Sprint von 0 auf 100 km/h meistert er in 8,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 220 km/h. Wählen kann man zwischen einem Sechs-Gang-Handschaltgetriebe und einem Sieben-Gang-DSG-Automatikgetriebe. Letzteres lohnt sich. Komfortabel gleitet man dahin, wird punktgenau durch die sieben Gänge geswitcht. Und das alles bei einem Verbrauch, über den nicht gemeckert werden kann. Während der Testfahrten begnügte sich der rund 1,3 Tonnen schwere Kompakte mit 5,4 Litern.

Ausstattungslinien bietet Skoda mehrere. Die Topversion nennt sich Monte Carlo. Sie ist einen Tick sportlicher ausgelegt und hebt sich durch in schwarz gehaltene Elemente vom Rest ab. Als äußerst gelungen gehen die höhenverstellbaren Sportsitze samt integrierter Kopfstützen durch. Ebenfalls schön zu haben: Lüftungsdüsen in Chromoptik und LED-Leseleuchten. Im Zentrum des Cockpits steht ein 9,2 Zoll großer Touchscreen, der nach kurzer Eingewöhnungszeit leicht zu bedienen ist. Klassische Tasten oder Knöpfe sucht man vergeblich. Mittels eines speziellen Touch-Bedienfelds manövriert man sich durch die Funktionen.

> Fazit: Beim Scala hat Skoda viel richtig gemacht. Für vergleichsweise wenig Geld bekommt man ein Auto, das sich vor der teilweise deutlich teureren Konkurrenz nicht zu verstecken braucht.