Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Den ersten Leon rollte Seat bereits 1999 auf die Straße, vor fast 20 Jahren also. Inzwischen ist der kompakte Spanier ein echtes Zugpferd der Marke. Und ein markantes zumal, die Linien fallen zackig und kantig aus. Los geht’s ab 15.490 Euro.

Allerdings hat man als Löwenfreund die Qual der Wahl, kommt doch der Leon in diversen Gewändern daher, mit drei oder fünf Türen, gerne auch als Kombi: Angeführt wird die Phalanx vom Cupra, der nicht nur preislich das obere Ende der Fahnenstange markiert, sondern auch in Sachen Leistung. 300 Pferdestärken sind eine Ansage, das Spitzenmodell indes doppelt den Preis der Einstiegsvariante.

Wo also das Kreuzchen machen? Vielleicht beim Leon X-Perience, der als Kombi im rustikal-eleganten Offroad-Look daherkommt, als Allradler zumal: Als Basis dient hierbei der Leon ST, wobei sich ohnedies mehr als ein Drittel der Kunden für die Kombivariante des Leon entscheidet.

Er schaut aber auch richtig gut aus, der 4,5 Meter lange Spanier, der gekonnt mit seinen markanten Linien spielt. Gerade in der Seitenansicht fällt das auf, das Verhältnis zwischen Metall und Glas wirkt angenehm ausgewogen, die Kombi-Silhouette profitiert von dieser Aufteilung im Modus 3:1, während der angedeutete Unterfahrschutz aus Alu sowie die großzügig bemessenen Karosserieabdeckungen an den Radläufen wie an den Seitenschwellern rustikalen Look verströmen.

Seat Leon X-Perience 1.8 TSI Fünftüriger Kombi, 5 Sitzplätze, L/B/H/Radstand: 4 543/1 816/1 481/2 630 mm; Kofferraum: 587-1 470 l; Leergewicht: 1 816 kg; Motor: 4-Zyl.-Otto, 132 kW/180 PS bei 4 500-6 200 U/min; Normverbrauch: 6,5 l/100 km, CO2: 152 g/km; Testverbrauch: 9,5 l/100 km; Preise Seat Leon: ab 15.490 Euro, Leon X-Perience: ab 24.950 Euro, X-Perience Diesel: 27.860 bis 34.830 Euro.

Natürlich wird so noch kein Offroader aus dem Leon, doch nimmt man Feldwege deutlich entspannter, keine Frage. Und auch, als der Winter Ende März noch einmal losschmuddeln musste, konnte der X-Perience zeigen, was er so drauf hat. Und das ist eine ganze Menge, vor allem mit der großen Motorisierung.

Angeboten wird der X-Perience mit einer ordentlichen Motorenpalette, die von 115 bis 184 PS reicht: Vier Selbstzündern mit 1,6 bis 2,0 Litern wurden noch zwei Benziner an die Seite gestellt. Der 1,4 TSI leistet 125 PS, der große Bruder schöpft 180 PS aus seinen 1,8 Litern sowie 280 Newtonmeter. Die Kraft wird, wie es auch beim großen Diesel der Fall ist, serienmäßig von einem Sechsgang-DSG mit Schaltwippen an die vier Pneus geschickt, die gerade auf nassem Untergrund einiges zu tun haben, um die Kraft auf den Boden zu bringen.

Gelingt das, pfeilt der 1 816 Kilo wiegende Seat in 7,2 Sekunden auf Tempo 100, und erreicht erst bei 221 Stundenkilometern sein Maximum. Stramme Werte sind dies allemal, die natürlich gerne zum zügigen Sprint einladen. Speziell auf der Autobahn muss man sich schon mal zügeln, die souverän auf alle vier Räder verteilte Kraft verlockt zudem zu flotten Kurventempi, das Fahrwerk ist dabei dank der längeren Federwege nicht zu straff ausgefallen. Dass die schöne Kraftentfaltung jedoch auch an der Tankstelle bezahlt sein möchte, das liegt auf der Hand, im Schnitt ist man mit 9,5 Litern, dann aber auch sehr sportlich unterwegs.

Der Leon X-Perience kann aber nicht nur sportlich was, er hat auch etliche praktische Talente: Der Kofferraum fasst bis zu 1 470 Liter bei umgeklappter Rückbank, den doppelten Ladeboden kennt man dabei auch von anderen Leon-Modellen. Seitlich nehmen zwei Fächer Kleinkram auf - und das kann eventuell sogar das Ladegerät des Smartphones sein, bietet die gummierte Schale in der Mittelkonsole doch die Möglichkeit zum induktiven Laden, so man sich die 220 Euro kostende "Connectivity Box" gönnt. Zudem ist der Seat in Sachen Konnektivität und Assistenzsystemen auf dem Stand der Zeit, während das vordere Gestühl guten Seitenhalt bietet, jedoch gerne ein wenig mehr Auflagefläche in der Länge bieten dürfte. Dafür gefallen die durchweg "weich" gestalteten Oberflächen des Cockpits, man spricht hier neudeutsch von "soft-touch". Generell erfreut das Interieur mit seinem sehr einladenden Charakter.

Absolut großartig ist zudem das elektrische Panorama-Glas-Schiebedach mit Sonnenschutzjalousie, das zwar 990 Euro Aufpreis kostet, aber unbedingt empfehlenswert ist. Wer noch ein bisschen was drauflegt, der kann sich für 1 490 Euro auch gleich das entsprechende Ausstattungspaket gönnen, das dann das Glasdach, eine Lederausstattung und schicke Alu-Felgen beinhaltet. Man sieht also: Mit dem X-Perience kann man sein Leon-Kreuzchen sowohl bei "Sport" als auch bei "Komfort" und "Alltag" machen, das Zugpferd im Seat-Stall ist eben für alles zu haben.