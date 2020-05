Mit dem T-Roc-Cabrio bietet VW ein interessantes Modell an. Foto: dpa

Von Axel F. Busse

Heidelberg. Schon den legendären Käfer gab es mit beweglichem Dach und das Golf Cabrio war wohl das langlebigste offene Modell der Marke. Doch schließlich erging es ihm wie Eos oder Bettle, die Produktion wurde eingestellt. Jetzt unternimmt VW einen neuen und durchaus gewagten Versuch: Aus dem Kompakt-SUV T-Roc wird ein Cabriolet.

TECHNISCHE DATEN Länge x Breite x Höhe (m): 4,38 x 1,81 x 1,52; Radstand (m): 2,63; Motor: R4-Benziner, 1495 ccm, Turbo, Direkteinspritzung; Leistung: 150 PS; Max. Drehmoment: 250 Nm bei 1500-3500 U/min; Höchstgeschwindigkeit: 205 km/h; Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 9,6 Sek.; Testverbrauch: 6,9 Liter; CO2-Emissionen: 125 g/km (Euro 6d-Temp); Leergewicht / Zuladung: min. 1524 kg / max. 431 kg; Kofferraumvolumen: 284 Liter; Basispreis: 32.810 Euro; Testwagenpreis: 42.725 Euro

Volkswagen sieht Deutschland als Hauptmarkt für den Newcomer. Da ist es aus zwei Gründen mutig, gerade jetzt mit einem Cabrio zu kommen. Erstens ist hierzulande in den letzten zehn Zulassungsjahren der Anteil der Cabrios an der Gesamtzahl der neu in den Verkehr gebrachten Autos von ca. 3,2 Prozent auf 1,9 % zurückgegangen. Ein vergleichbares Modell, das Range Rover Evoque Cabrio, wurde eingestellt. Zweitens hat VW einen enormen technischen Aufwand getrieben, um den T-Roc umzubauen. Der Radstand wurde um 40 Millimeter verlängert und die fehlende B-Säule durch Versteifungen im Unterbau ersetzt. Nur das Verdeck war einigermaßen günstig zu haben, es stammt zu wesentlichen Teilen vom offenen Golf.

Die gefahrene 150-PS-Variante erwies sich als munter, handlich und unkompliziert. Der drehfreudige Vierzylinder-Turbobenziner bringt es ab 1500 U/min auf 250 Newtonmeter Drehmoment und kann bei geringer Last zwei Zylinder stilllegen. Das mindert den Verbrauch. Minimal soll er kombiniert 5,5 Liter je 100 Kilometer konsumieren, bei unseren Testfahrten waren es 6,9 Liter. Das Fahrwerk ist straff ausgelegt, kann aber auch auf unebenem Geläuf ein solides Maß an Komfort bieten. Die Lenkung ist leichtgängig und präzise, der mit 284 Liter etwas schmal bemessene Kofferraum hat zur Verbesserung der Transportmöglichkeiten eine 57 Zentimeter breite Durchladeluke.

Möblierung und Verarbeitung sind auf dem hohen Niveau, wie man es von Volkswagen gewohnt sein darf, nur die Gurte sind etwas schwer zu greifen, da es keine B-Säule gibt, an der sie befestigt sein könnten. Die bei Cabrio-Besitzern häufig anzutreffenden perforierten Autofahrer-Handschuhe bringen im offenen T-Roc kein zusätzliches Vergnügen: Auf lederbezogene Finger reagiert die Touchscreen des Infotainment-Systems nicht.

Für das Öffnen der Stoffmütze wurden bis zur Ruhestellung der Scheiben 11,6 Sekunden gemessen, zum Schließen vergingen 12,2 Sekunden. Die Geräuschdämmung ist ordentlich, der Schallpegel im Innenraum bei 100 km/h betrug nur um 65 dB(A). Mit zwei Passagieren besetzt fällt auf, dass sie bei offener Fahrt nur vergleichsweise wenig Zuluft trifft, richtig kuschelig wird es aber erst, wenn man für 340 Euro extra ein Windschott bestellt. In der Basisversion bringt das Cabrio Leichtmetallräder, höhenverstellbare Vordersitze, Klimaanlage, zwei USB-C-Schnittstellen (für die bei älteren Endgeräten ein Adapter nötig sein kann), Müdigkeitserkennung, Spurhalte-Assistent, Regensensor, Wegfahrsperre, umklappbare Rücksitzlehnen und Start-Stopp-System mit.

Ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (2025 Euro) ist nur in Verbindung mit der 150-PS-Version bestellbar. Für die im Testwagen verbaute adaptive Fahrwerksregelung verlangt VW 1045 Euro extra. Das große Assistenzpaket, das unter anderem den Tempomaten mit selbstständiger Distanzregelung sowie Stop-and-Go-Funktion, Stau- und Ausparkassistent, Spurhalter, Totwinkel-Sensor, LED-Scheinwerfer mit Abblendautomatik und Notbremsassistent enthält, kostet 1500 Euro.

> Fazit: Ohne Zweifel trägt der herannahende Sommer dazu bei, Sympathie für das T-Roc-Cabrio zu entwickeln. Testfahrten unter freien Himmel sind mit der richtigen Bekleidung immer ein Vergnügen. In dem Wagen kann man sich schnell wie zuhause fühlen, kleine Schwächen fallen kaum ins Gewicht.