Eine Front, die beeindruckt: Der markentypische Diablo-Grill des Lexus ES macht was her. Werksfoto

Von Daniel Hund

Heidelberg. Man sieht sie immer mal wieder – auf Bildern oder in kleinen Video-Sequenzen: Autos, die fast schon Raumschiffen gleichen. Extrem scharf gezeichnete Konzeptfahrzeuge, die problemlos im nächsten Star-Wars-Streifen um die Ecke gebraust kommen könnten. Gebaut werden sie dann meist nie. Doch es gibt da so eine Marke, die in den letzten Jahren Mut bewiesen und ein futuristisches Modell nach dem anderen auf den Markt gebracht hat. Gemeint ist Lexus, der Nobelableger von Toyota. Der NX oder RX, zwei SUVs, drängen sich hier förmlich auf.

Doch auch der ES versprüht seinen ganz eigenen Charme. Eine Limousine, die knapp fünf Meter lang ist, und einfach ein Blickfang ist. Flache Dachlinie, markante Silhouette, der markentypische Diablo-Grill und stylishe Lufteinlässe an den Stoßfängern. So steht er da, der Lexus ES 300h F-Sport. Wobei der Zusatz Sport nicht falsch interpretiert werden darf. Der 300h ist keine Mega-Sportskanone wie etwa der pfeilschnelle Lexus RCF, der es auf knapp 470 PS bringt, nein, beim ES wird Vernunft groß geschrieben.

TECHNISCHE DATEN Motor: R4-Ottomotor, 2487 ccm Leistung Ottomotor: 178 PS (131 kW) bei 5700 U/min Leistung Elektromotor: 120 PS (88 kW) Systemleistung: 218 PS (160 kW) Antrieb: Ein-Stufen-Planetengetriebe 0 auf 100 km/h: 8,9 s Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h Länge x Breite x Höhe: 4,98 x 1,87 x 1,45 m Kofferraumvolumen: 454 l Testverbrauch: 5,3 l Preis: 57.000 Euro Einstiegspreis Lexus ES 300h: 48.200 Euro

In Deutschland ist er nur in der 300h-Version erhältlich. Dabei handelt es sich um ein Hybrid-Modell. An Bord sind ein 2.5 Liter Vierzylinder-Benziner, der 178 PS ermöglicht, und ein E-Motor mit 88 kW, was 120 PS entspricht. Zusammen ergibt das eine Systemleistung von 218 PS. Ebenfalls verbaut: Nickel-Metallhybrid-Batterien. Hört sich alles recht kompliziert an – und soll vor allem für eines stehen: einen niedrigen Verbrauch. Lexus verspricht Werte zwischen 4,4 und 4,6 Litern im Durchschnitt. Während der Testfahrten pendelte sich der ES bei 5,3 Litern ein, was in etwa mit den Ergebnissen des ADAC-Ecotests übereinstimmt. Im Sommer 2019 ergab sich dort ein Realverbrauch von 5,5 Litern auf 100 Kilometern. Der ließ sich im reinen Stadtverkehr zudem noch auf 4,3 Liter senken, weil man von Ampel zu Ampel eben auch rein elektrisch unterwegs sein kann.

Abstriche müssen in Sachen Endgeschwindigkeit gemacht werden. Denn Geschwindigkeitsrekorde werden mit dem 300h nicht aufgestellt. Schluss mit Vortrieb ist bei 180 km/h. Das wird viele nun vielleicht abschrecken, doch mal ganz ehrlich: Reicht das nicht aus? Um heutzutage schneller auf deutschen Autobahnen unterwegs sein zu können, muss man fast schon mitten in der Nacht im Auto sitzen. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in 8,9 Sekunden.

Zum Innenraum. Den kann man mit einem Wort recht gut umschreiben: luxuriös. Vor der deutschen Konkurrenz, zu der beispielsweise der 5er BMW oder auch der Audi A6 gehören, braucht sich der ES nicht zu verstecken. Das Cockpit ist logisch aufgebaut, selbst als Lexus-Neuling findet man sich schnell zurecht. Die Kopffreiheit ist trotz flacher Dachlinie gegeben. Ebenfalls auffällig: Der Innenraum ist sehr gut gedämmt, auch bei höheren Geschwindigkeiten nimmt man Fahrgeräusche kaum wahr.

Doch nun zu einer entscheidenden Frage: Was kostet der Spaß denn? Los geht es bei 48.200 Euro, für die F-Sport-Version werden 57.000 Euro fällig, während die Topausstattung Luxury Line erst ab 63.950 Euro zu haben ist. Viel Geld, das auf diesem Level aber gezahlt werden muss. Ein vergleichbarer 5er oder A6 sind noch etwas teurer.

In Sachen Sicherheit macht dem ES 300h niemand so schnell etwas vor: 2018 räumte er beim Ncap-Crashtest gleich doppelt ab, wurde zum sichersten großen Familienmodell und zum sichersten Hybrid- und Elektrofahrzeug gewählt. Was eng mit der steifen K-Plattform und den zehn serienmäßig verbauten Airbags zusammenhängt.

> Fazit: Das Design des Lexus ES 300h spricht für sich. Er ist ein Auto, mit dem man auffällt und recht umweltfreundlich unterwegs ist. Dass in Deutschland im Jahr 2019 dennoch nur 159 Exemplare verkauft wurden, hat mehrere Gründe. Zum einen vertraut man hierzulande eher auf die deutsche Konkurrenz und zum anderen dürfte viele potenzielle Interessenten sicher auch die begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h abschrecken.