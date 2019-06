Von Axel Busse

Heidelberg. Mehr Gelände wagen würde wohl so mancher Besitzer eines aufreizend beplankten Pseudo-SUVs gern, doch Einsicht und Vernunft halten ihn davon ab. Das Risiko, mit unzureichenden Voraussetzungen das sichere Geläuf zu verlassen, erscheint zu hoch, fehlt es dem fahrbaren Untersatz doch an einschlägiger Technik. Ausreichende Bodenfreiheit, zwei angetriebene Achsen und Getriebeuntersetzung sollte man schon haben, wenn’s wild werden soll.

Der Nachfolger des "Willys"

Der Jeep Wrangler hat dies alles, gilt er doch als legitimer Nachfahre des legendären US-Militär-Jeeps "Willys", als dessen Insassen man auf der Kino-Leinwand schon Michael Caine, John Wayne oder Spencer Tracy gesehen hat. Nicht nur kastenartige Bauform, die von vielen waagerechten und senkrechten Flächen sowie ungezählten rechten Winkeln bestimmt wird, scheint allen Zugeständnissen an modernen Automobilbau widerstanden zu haben, sondern auch die Innenarchitektur hat den rustikalen Charme, den man von solch einem Urgestein erwartet.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Jeep Wrangler Sahara 2.2 D Länge x Breite x Höhe (m): 4,88 x 1,89 x 1,84 Radstand (m): 3,01 Motor: R4-Diesel, 2143 ccm, Turbo Leistung: 200 PS bei 3500 U/min Max. Drehmoment: 450 Nm bei 2000 [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Jeep Wrangler Sahara 2.2 D Länge x Breite x Höhe (m): 4,88 x 1,89 x 1,84 Radstand (m): 3,01 Motor: R4-Diesel, 2143 ccm, Turbo Leistung: 200 PS bei 3500 U/min Max. Drehmoment: 450 Nm bei 2000 U/min Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 9,6 Sek. Testverbrauch: 9,6 Liter CO2-Emissionen: 209 g/km (Euro 6d TEMP) Leergewicht / Zuladung: 2120 kg / max. 466 kg Kofferraumvolumen: 533-1044 Liter Basispreis: 56.000 Euro Testwagenpreis: 62.130 Euro

Die Modellvariante Sahara zeichnet sich überdies noch dadurch aus, dass man die Spazierfahrt durch die freie Natur so gut wie unverfälscht genießen kann. Türen und Dachteile kann man zuhause lassen, die Frontscheibe - ganz nach historischem Vorbild - umlegen. So ist es auch nicht übertriebene Sparsamkeit, die Bedienknöpfe für die Seitenscheiben in die Mittelkonsole zu verlegen. Nur ist nicht recht zu verstehen, warum ihre Automatik-Funktion lediglich für die Abwärtsbewegung gilt.

Der Zugang zum Gepäckabteil ist zweigeteilt, die nach oben schwingende Scheibe kann gemeinsam mit dem hinteren Dachteil abgenommen werden. Die Tür mit dem Träger für das Reserverad ist seitlich angeschlagen. Obacht also beim Parken, denn wenn der Hintermann nicht wenigstens einen Meter Abstand hält, muss man seinen Einkauf durch die geöffnete Scheibe bugsieren. Es überrascht nicht, dass bei einem fast 4,90 Meter langen und 1,90 Meter breiten Auto die Platzverhältnisse großzügig sind. Nur die Beinfreiheit hinten hätte man angesichts von drei Metern Radstand noch etwas üppiger eingeschätzt. Die Schulterbreite für die vorderen Insassen beträgt 1,41 Meter, hinten sogar 1,43 Meter. Der stufenfreie Laderaum kann zudem bis zu einer Tiefe von 1,85 Metern genutzt werden.

Bis auf die etwas kurz geratenen Lenkstockhebel gibt es an der Bedienbarkeit im Cockpit nichts zu kritisieren, alles sitzt dort, wo man es vermutet. Zum Image des kernigen Naturburschen gehört, dass die Wahl des Allradprogramms nicht per Taste oder Drehschalter vorgenommen wird, sondern durch einen zweiten Schalthebel neben dem Automatik-Knauf. Auch für Offroad-Neulinge ist der Wechsel zwischen Getriebeuntersetzung am Berg und zum Beispiel Heckantrieb im Straßeneinsatz kein Problem. Rund 230 Millimeter Bodenfreiheit erlauben es, sorgenfrei in Bereiche vorzudringen, die Fußgänger oder Mountainbiker lieber meiden.

Mit 450 Newtonmetern Drehmoment hat der knorrige Selbstzünder genug Schubvermögen um im Straßenverkehr unauffällig mitzuschwimmen, im Gelände misslichen Lagen aus dem Weg zu fahren. Niemals sollte man vergessen, dass der Wrangler als Fünftürer ein veritabler Zweitonner ist, der nach menschlichem Ermessen auch nicht mit unter acht Litern Verbrauch durch den Alltag zu bewegen ist. Dank eines ordentlichen Geländeanteils dieser Ausfahrten pendelte sich der Testverbrauch bei 9,6 Litern ein. Die vom Hersteller angegebene Höchstgeschwindigkeit wurde in der GPS-Messung erreicht, wenngleich es dafür einen langen Anlauf und auch ein wenig guten Zuredens bedurfte.

LED-Scheinwerfer, Aluräder, Einparkhilfe, Sound- und Navigationssystem gehören beim Modell Sahara zum Lieferumfang. Ein souveränes und entspanntes Fahrgefühl bestimmte den Testeinsatz und die weiße Weste des Getesteten bliebe wohl gänzlich ohne Verschattungen, wäre da nicht die dürftige Datenbasis der Navi-Karte. Abgesehen davon, dass die Grafik nicht sonderlich gut ablesbar ist, fehlt es an Detailtiefe.

Gerade in einem Auto, das wie nur wenige andere für den Einsatz jenseits der Straße konzipiert und befähigt ist, sollte man wenigstens gängige Feld- und Wirtschaftswege, den einen oder anderen Schottertrack auf dem Monitor angezeigt bekommen.

Andere Navi-Systeme können das auch, selbst wenn es den dazu gehörigen Pkw an Offroad-Tauglichkeit fehlt. Chancen auf vergnügliches Abenteurertum entgehen so den Wrangler-Insassen, weil sie mitunter nicht erkennen können, wohin sie die gewählte Route führt.

Wer nicht die ernsthafte Absicht hat, ab und zu mal der asphaltierten Langeweile die Rücklichter zu zeigen, sollte die Finger vom Wrangler lassen. Nur um von A nach B zu kommen, gibt es geschmeidigere, komfortablere und auch billigere Allradautos. Wen es aber nach sandigen Hängen, schlammigen Furten oder holperigen Geröllpisten dürstet, für den gibt es nichts Besseres. Ist das Gelände zu anspruchsvoll, um es zu Fuß zu durchqueren?

Da einfach mal den Jeep Wrangler nehmen.