Macht sich auch vor den Toren des Klosters Maulbronn gut: Der neue 911er in der Cabrio-Variante. Foto: we

Stuttgart. (we) Die erste Ausfahrt ist bekanntlich die schönste. Also rein in den 911er. Los geht’s. Der Weg über den Parkplatz bis zur Schranke an der Ausfahrt des Werks Zuffenhausen verschafft Gewissheit: Auch als Sechszylinder blubbert der Boxermotor sanft vor sich hin. Soundtest bestanden.

Danach geht es nach links - Ausfallstraßenverkehr in Richtung Ludwigsburg. Die erste Radarfalle nach wenigen Metern stellt keine Gefahr dar. Das rote Geschoss lässt sich nämlich zügeln. Es muss nicht immer der Null-auf-Hundert-Trip in 3,6 Sekunden sein. Das ginge zwar. Aber in Zeiten der ökologischen Korrektheit haben auch die Rennwagenbauer umgedacht: Sanft lässt sich die Landstraße noch besser erobern.

TECHNISCHE DATEN Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet Heckmotor (Drei Liter mit sechs Zylindern)

Leistung: 450 PS

Getriebe: Achtgängiges PDK

Antrieb: Allrad

Maximaldrehzahl: 7500/min

max. Drehmoment: 530/Nm

Maße: Länge: 4519 mm, Breite: 1852 mm (mit Außenspiegeln 2024 mm), Höhe: 1299 mm

Leergewicht: 1635 Kilogramm (zulässiges Gesamtgewicht 2065 Kilogramm).

Höchstgeschwindigkeit: 304 km/h

Null auf 100: 3,6 s

Durchzugbeschleunigung von 80 auf 120 km/h: 2,4 s

Kofferraumvolumen: 132 L (mit umgeklappten Sitzen 163 L)

Öffnungs- und Schließzeit des Verdecks: 12 s (bis 50 km/h möglich)

Verbrauch während der Testfahrt: 9,9 Liter

CO2-Ausstoß laut Hersteller: 207 g/km

Effizienzklasse: F

Preis: 142.259 Euro (Testfahrzeug mit Ausstattung: 174.674, 60 Euro)

Freilich bleibt angesichts der sehr kurzen Abschnitte, in denen das Überholverbot aufgehoben wird, wenig Zeit, um überlangen Lastwagen, Campingmobilisten und notorischen Kurvenbremsern die Rücklichter zu zeigen. Das sind dann die Momente, in denen sich die 450 PS bezahlt machen, wobei man nicht verschweigen sollte, dass sich Porsche jedes einzelne dieser PS mit 388,16 Euro bezahlen lässt.

Jedenfalls saust das automatische Kupplungsgetriebe dann alle acht Gänge runter (und wieder hoch) und versetzt die 1,6 Tonnen Leergewicht in das eben beachtlich schnell erreichte Landstraßentempo. Freude am Fahren. Obwohl das ja der Slogan eines anderen Autobauers war.

Sind die schlimmsten Schikanen im Verbotsreich des baden-württembergischen Verkehrsministers Winfried Hermann durchlitten, beginnt die "französische Krankheit" - auch Kreisverkehr genannt. Jetzt zeigt der 911er, was er wirklich kann. Er ist ein Kurvenwedler vor dem Herrn. Entsprechend geschmeidig geht es rein in das Rondell und wieder raus. Alles, ohne irgendwelche Linien zu überfahren und natürlich unter strengster Beachtung der sehr vielseitigen Tempolimits. Strafzettel? Nicht mit diesem Freiluftwagen.

Womit wir beim Thema Luftwiderstand wären. Großgewachsene Fahrer müssen schon etwas aufpassen, dass sie sich nicht die Stirn verkühlen, denn der 911er ist nun einmal extrem flach. Dafür passen sich aber die Sportsitze sehr bequem an, selbst auf längeren Touren zwickt und zwackt nichts. Verbesserungsfähig dagegen die Anordnung des Fahrerdisplays, dessen äußere Enden hinter dem schmucken Lederlenkrad verschwinden. Man mus sich schon rein haltungstechnisch entscheiden, was man sehen möchte. Ansonsten keine Kritik bezüglich der Innenausstattung.

Beeindruckend in der leichten Bedienbarkeit sind sämtliche elektronischen Hilfen. Das Navi? Funktioniert intuitiv perfekt. Viele Bedienelemente sind in Submenüs versteckt. Eine Eigenart, die sich die Zuffenhausener möglicherweise bei Audi abgeschaut haben, denn auch dort gibt es viel mehr Möglichkeiten, als es der praktische Alltag erfordern würde. Was Spaß macht: Per Warneinstellung erzeugt das Fahrzeug einen bestimmten Ton, wenn man - ohne den Blinker zu betätigen - über den Mittelstreifen fährt. Der dazu entwickelte Sound hat etwas positiv Futuristisches an sich.

Man kann sich an dieser Überversorgung von Sicherheitsstandards gewöhnen. So auch an die Rückwärtsfahrkamera, mit deren Assistenz sich das zwei Meter breite Gefährt auch sicher durch schmale Wege lenken lässt. Das Tor zum Kloster Maulbronn, dem Ziel der kurzen Ausfahrt, ist so eine Engstelle, bei der sich die Kamera als geradezu ersehnter Begleiter erweist. Die Testfahrt endet nach einem langen Tag nicht nur strafzettel- sondern auch beulenfrei.

> Fazit: Dieses Luxusgefährt bietet einen enormen Fahrspaß. Es stellt den nahezu idealen Kompromiss zwischen einem flotten, nicht gerade leisen Sportwagen und einem auf Sicherheit getrimmten Fahrzeug her. Und: Fast alle Passanten grüßten freundlich. Böse Blicke? Gab es nicht.