Von Daniel Hund

Heidelberg. SUV. Drei Buchstaben, die noch vor gar nicht allzu langer Zeit – zumindest in dieser Kombination – niemand kannte. Mittlerweile ist das anders: Die einen verteufeln die großen Brocken auf vier Rädern, die anderen lieben sie, schwören auf die erhöhte Sitzposition, schwärmen vom Offroad-Look. Dementsprechend groß ist auch der Markt an Sport Utility Vehicles. So gut wie jeder Hersteller hat sie mittlerweile im Programm. Es ist deshalb sicher nicht übertrieben, wenn man sagt, dass man vor lauter Wald die Bäume nicht mehr sieht. Oder anders: Der SUV-Kauf ist eine echte Herausforderung geworden. Kompliment, wer da noch durchblickt.

Einer der bekannteren Vertreter im SUV-Dschungel ist der Tiguan von Volkswagen. Seit 2007 geht er auf Kundenfang, ist einer von vielen bei den erhöhten Kompakten. Dennoch aber einer, der sich abhebt. Denn wenn man vom Tiguan spricht, dann spricht man von einem Modell, auf das man in Wolfsburg mächtig stolz ist. Er ist d a s SUV des VW-Konzerns. Dem deutlich massigeren Touareg, der schon seit 2002 bei den Händlern steht, hat er längst den Rang abgelaufen.

TECHNISCHE DATEN

Motor: Vierzylinder-Diesel

Hubraum (ccm): 1968

Maximale Leistung (PS): 190

Motor: Vierzylinder-Diesel

Hubraum (ccm): 1968

Maximale Leistung (PS): 190

Maximales Drehmoment (Nm): 400

Antriebsart: Allrad

Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 7,9

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 212

Leergewicht (kg): 1755

Maximale Zuladung (kg): 434–602

Getriebe: Sieben-Gang-DSG

Testverbrauch (l): 7,5

CO2-Emission (g/km): 147

Effizienzklasse: B

Abgasnorm: Euro 6d-TEMP

Preis (Euro): 44.360

Einstiegspreis Tiguan (Euro): 30.385

Die Frage ist, was macht ihn denn so begehrenswert? Aufräumen muss man zunächst einmal mit einem ganz bestimmten Vorurteil: Dem Tiguan eilt mitunter der Ruf voraus, dass er das typische Auto für Sonntagsfahrer wäre. Also für Fahrer, die eher (zu) langsam unterwegs sind, einen Hut tragen und einen Wackeldackel auf der hinteren Hutablage umher kutschieren. Im von der RNZ getesteten Tiguan Highline 2.0 TDI würde so ein Wackeldackel jedenfalls leicht ins Wanken kommen. Volkswagen hat hier einen bärenstarken Selbstzünder verbaut, der seit Dezember 2018 erhältlich ist und mit seinen 190 PS kaum Wünsche offen lässt, in allen Fahrlagen zu überzeugen weiß.

Auf der Autobahn, wenn man es mal eilig hat, knackt er die 210 km/h. Auf kurvigem Terrain lässt er sich zügig und kontrolliert um die Ecken zirkeln. Und im Stadtverkehr halten sich die Verbrauchswerte in Grenzen. Während der RNZ-Testfahrten, die den Tiguan nachts auf der Autobahn und bei offener Geschwindigkeit auch mal seine Grenzen gebracht haben, pendelte sich das Kompakt-SUV bei 7,5 Litern im Durchschnitt ein. Wobei bei entsprechender Fahrweise auch ein Mittelwert von unter 7 Litern drin sein müsste. Wer hingegen ohnehin von der schnelleren Sorte ist und für den es unbedingt ein Diesel der neusten Generation sein soll, der könnte auch noch zur 240-PS-Variante greifen. Sie rollt mit Biturbo-Aufladung an.

In Sachen Fahrwerk setzt VW auf einen Mix aus Komfort und Sportlichkeit. Größere Bodenwellen werden sanft ausgeglichen, kaum mehr wahr genommen. Das Platzangebot ist gut. Egal, ob erste oder zweite Reihe, lang machen kann man sich überall. Mit vier Erwachsenen in den Kurzurlaub? In der zweiten Generation des Tiguan kein Problem. Der Kofferraum schluckt 520 bis maximal 1655 Liter.

Als sehr nützlich hat sich während der Testfahrten auch die Rückfahrkamera erwiesen. Sie liefert gestochen scharfe Bilder und erleichtert das Einparken deutlich, denn wie bei jedem SUV erschweren die hohe Fensterkante und die leicht schräg stehende C-Säule die Sicht nach hinten.

> Fazit: Mit dem Tiguan 2.0 TDI hat Volkswagen einen SUV-Bestseller im Angebot, der mit einigen Vorzügen überzeugen kann: Großes Platzangebot, ein sparsamer und drehfreudiger Motor, eine solide Verarbeitung und noch dazu eine Optik, die schick und dezent zugleich ist.