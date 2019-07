Von Daniel Hund

Heidelberg. Geht es um Business-Kombis haben Geschäftsleute die Qual der Wahl. Im Konzert der Großen mischen einige Hersteller mit. Es ist aber kein Geheimnis, dass sich viele letztlich dann für einen fahrbaren Untersatz aus Ingolstadt entscheiden, wenn sie im Segment der Oberklasse die Qual der Wahl haben.

Und der A6 Avant vereint vieles. Er ist sportlich, praktisch und ganz nebenbei auch noch schön anzusehen. Bei Audi weiß man natürlich um den guten Ruf, der dem A6 nun schon seit Jahren vorauseilt. Also war kürzlich mal wieder Präzisionsarbeit gefragt. Denn wenn ein Liebling im Segment neu aufgelegt wird, muss alles passen. Nicht, dass die Absatzzahlen nach dem Facelift plötzlich einbrechen.

Hubraum (ccm): 1984

Maximale Leistung (PS): 245

Maximales Drehmoment (Nm): 370

Antriebsart: Allrad

Getriebeart: 7-Gang S tronic

Leergewicht (kg): 1835

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250

Testverbrauch (l): 9,1

CO2-Emission (g/km): 147

Emissionsklasse: Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Preis (Euro): 56.650

[-] Weniger anzeigen

Mittlerweile - rund ein Dreivierteljahr nach seiner Präsentation - lässt sich festhalten: Audi hat vieles richtig gemacht. Rauscht der Neue an einem vorbei, schaut man sich ihn gerne an. Das Design überzeugt. Was sofort ins Auge sticht: Im Vergleich zum Vorgänger fällt die Heckpartie deutlich schräger aus. Was den A6 nun noch einen Tick dynamischer wirken lässt. Wer nun meint, dass dadurch der Nutzfaktor gesunken ist, der täuscht sich. Das Kofferraum-Volumen liegt bei 565 bis 1680 Litern - und somit genau dort, wo es auch zuvor lag. Die Sitze können im Verhältnis von 40:20:40 umgelegt werden. Serie sind LED-Scheinwerfer.

Kommen wir zur Motorisierung. Audi bietet hier einige Varianten an. Die RNZ war mit dem Einstiegsbenziner unterwegs, dem A6 Avant 45 TFSI mit Allradantrieb. Ein zwei Liter starker Vierzylinder, der 245 PS unter der Haube hat und ein maximales Drehmoment von 370 Newtonmeter bereit stellt. Laut den Ingenieuren aus Ingolstadt sprintet er so in 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Überprüft wurde das rings um Heidelberg nicht, nur so viel: Der Vierzylinder leistet überraschend gute Arbeit, selbst bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn lässt sich das Auto geschmeidig bewegen. Oder anders: Es müssen nicht zwangsläufig sechs Zylinder sein.

Der Innenraum genügt höchsten Ansprüchen. Beiges Leder und ein durchdacht aufgebautes Cockpit stechen hervor. Gleich drei perfekt aufgelösende Displays hat der Avant zu bieten. Eines hinter dem Lenkrad (12,3 Zoll), einen 10,1 Zoll großen HD-Touchscreen in der Mittelkonsole und ein Head-Up-Display (8,6 Zoll).

Alle Motoren verfügen über ein zweites Bordnetz. Im Fall unseres Vierzylinders mit 12 Volt, sind sechs Zylinder an Bord, wären es 48. Praktisch: Dank eines so genannten Riemen-Starter-Generators, können beim Verzögern bis zu 12 kW an Leistung zurück gewonnen werden. Gespeichert wird der Strom dann in einer Lithium-Ionen-Batterie.

Assistenzsysteme bietet Audi einige an. Zum Beispiel auch einen Effizienz-Assistenten. Durch ihn werden unter anderem Kurven, Tempolimits oder Kreisverkehre in die Geschwindigkeits-Regelung miteinbezogen. Kurzum: Dieser Assistent wertet die Daten des Navigationssystems aus, um sich wirklich vorausschauend von A nach B bewegen zu können.