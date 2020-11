Von Daniel Hund

Heidelberg. Der Mercedes GLB. Er ist eines dieser Autos, bei denen aus einem kurzen Blick nicht selten ein ausgiebiges Studieren wird. Das Kompakt-SUV mit dem großen Stern im Kühlergrill zieht die Blicke auf sich. Und das nicht etwa, weil da wieder mal ein Geländegänger versucht auf Sportkanone zu machen, nein, weil der GLB eine Optik hat, die so kaum einer hat.

Hintergrund Mercedes GLB 220d 4Matic Motor: Vierzylinder-Turbodiesel Hubraum (ccm): 1950 Leistung (PS): 190 [+] Lesen Sie mehr Mercedes GLB 220d 4Matic Motor: Vierzylinder-Turbodiesel Hubraum (ccm): 1950 Leistung (PS): 190 Maximales Drehmoment (Nm): 400 bei 1600 U/min Getriebe: Acht-Stufen-Automatik Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 7,6 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 217 Testverbrauch (l): 7,5 CO2-Emissionen (g/km): 135 Abgasnorm: Euro 6d-ISC-FCM Preis (Euro): 45.089 Einstiegspreis GLB (Euro): 36.899

Gut, sein großer Bruder natürlich. Der G, dieser unverwüstliche Dino, der schon seit 1979 am Start ist. Den kastenförmigen Look hat der GLB von ihm. Und das in einer Zeit, in der sich die Autoindustrie eigentlich an ganz anderen Schönheitsidealen orientiert: Abfallende Dachlinien, futuristisch gezeichnete Fensterpartien ...

Der GLB ist da anders. Die Zutaten: Ein massives, fast schon bullig wirkendes Heck, kurzgehaltene Übergänge und eine unverwechselbar aufrecht gestaltete Front.

Motorvarianten hat Mercedes einige im Angebot. Die Speerspitze bildet der von AMG verfeinerte GLB 35, der 306 PS unter der Haube hat. Die RNZ war mit GLB 220d mit Allradantrieb unterwegs. Einem Diesel, 190 PS stark. Von 0 auf 100 km/h geht es in 7,6 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 217 km/h.

Ausgereizt wurde die während der Testfahrten nicht. Es ging eher um den praktischen Nutzen eines solchen Autos. Mit Spannung erwartet: Der Mountainbike-Check. Schluckt der GLB den Drahtesel bei umgelegter Rückbank problemlos, oder stößt da auch dieser "Kastenwagen" an seine Grenzen? Die Theorie: Mercedes lockt bei seinem rund 4,60 Meter langen Kompakt-SUV als Fünfsitzer mit einem Stauraum von 565 bis 1800 Litern. Hört sich nach mega-viel Platz an und den hat man auch. Zwei Mountainbikes verschlingt der GLB problemlos. Durch die recht tiefe Ladekante können sie auch leicht verstaut werden. Oder anders: Der GLB war für den sportlichen Ausflug von der Bergstraße in Richtung Pfälzer Wald der perfekte Begleiter.

Weiter mit dem Innenraum. Wer schon mal in einer B-Klasse der neusten Generation unterwegs war, der wird sich sofort zurechtfinden. Der Aufbau der Instrumente ist logisch und lässt sich optisch vor allem mit einem Wort umschreiben: futuristisch. Im Zentrum steht das so genannte Widescreen-Cockpit. Mittels zweier Bildschirme, die nebeneinander platziert wurden, wird der Denker und Lenker mit einer Flut an Informationen eingedeckt.

Dank eines speziellen Radar- und Kamerasystems wird das vorausschauende Fahren beim GLB groß geschrieben. Bis auf 500 Meter hat er alles im Blick, denkt mit: Fährt man auf eine schärfere Kurve oder einen Kreisverkehr zu, passt der GLB die Geschwindigkeit automatisch an. Teilautomatisiertes Fahren nennt man das. Sicher werden viele nun sagen: Ich denke lieber selbst – und das ist auch gut so. Doch man gewöhnt sich recht schnell an die Hilfestellung und weiß sie zu schätzen.

Preislich liegt der GLB 220d mit Allradantrieb bei 45.089 Euro. Was schon ein ordentlicher Batzen ist. Es geht aber auch günstiger: Die Einstiegsvariante heißt GLB 180, ist mit 136 PS immer noch gut motorisiert und steht ab 36.899 Euro beim Händler.