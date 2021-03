Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Der VW Amarok schultert Baumaterialien und zieht schwere Lasten, ein Arbeitstier eben. Er kann aber auch den Abenteurer im Urlaubsmodus mimen, hierfür braucht es nur eine Wohnkabine von Peter Tischer auf der Ladefläche. Das Ergebnis ist ein Reisemobil mit echtem Outback-Feeling, das seinen Preis hat.

Eine Tischer-Kabine auf einen VW aufsatteln, das ist auch stets eine Reise in die Geschichte. Denn schon Anfang der 1970er-Jahre entstanden in Kreuzwertheim Wohnkabinen, und bereits die frühesten Exemplare wurden auf einen Volkswagen geschnallt, einen Bulli natürlich. Die Idee hatte schon damals Charme, denn einen Pritschenwagen gab es für kleines Geld an jeder Ecke, und wendiger als ein Wohnwagen-Gespann war man ohnedies.

Heute konstruiert und fertigt das Familienunternehmen Absetzkabinen für verschiedene Pick-ups, mehr als 40 Mitarbeiter produzieren rund 200 Einheiten im Jahr, etwa die Hälfte ist für den Amarok geeignet. Der ist zwar inzwischen dabei, sich in der gewohnten Form von uns zu verabschieden, doch sind Handel wie Gebrauchtmarkt noch gut bestückt.

Tischer Kabine Trail/VW Amarok Maximale Leistung: 258 PS bei 3250/min, max. Drehmoment: 580 Nm bei 1400-3000/min, 8-Gang-Automatik, Vmax: 207 km/h, Radstand: 3097 mm, Länge x Breite x Höhe: 5191/5941, 1954/2100, 1834/3100 mm, Gewicht: 2273/2953 kg (jeweils o./m. Kabine), 5 Sitz-/3 Schlafplätze (150/91 x 195 cm (o./u.), Kabinenhülle: Alu/Hartschaum/Sperrholz, Möbel: beschichtetes Pappelsperrholz, Küche mit Drei-Flamm-Gaskocher und Spüle aus Edelstahl, 96/45 l Frisch-/Abwasser, el. Tauchpumpe, Absorber-Kühl-Gefrierschrank (Dometic), 90 l, U-Sitzbank, Bad mit Waschbecken, Dusche, Kassettentoilette, Bord-Elektrik mit Ladegerät (AGM-Batterie, 95 Ah) 220-V-CEE-Außenanschluss seitlich links, Gasheizung Truma Combi 4 mit Warmwasseraufbereitung (Boiler 10 Liter). Wohnkabine (in der gezeigten Ausführung): ab 33.863 Euro, Gesamtpreis des Testwagens: 99.917 Euro.



Zurück zum Amarok, der gerade in seinem potenten V6-Trimm mehr als genügend Reserven hat, um die schon in der Grundausstattung 653 Kilo wiegende Kabine vom Typ Trail 230S zu satteln, die die Ladefläche des Amarok voll ausnutzt, und noch einen Dreiviertelmeter nach hinten hinausragt. Befestigt wird die Rucksackwohnung an vier Zurrpunkten, stabile Metallhaken übernehmen die Fixierung, wobei man die Spannschlösser nach den ersten paar Kilometern ein wenig nachjustieren sollte. Das ist auch für Neulinge kein Problem, die Sitzflächen der Bänke im Wohnbereich sind als Klappen ausgebildet, unter denen die Seilspanner zu finden sind.

Wo wir schon mal in der Kabine sind, können wir uns auch gleich mal umschauen, der Einstieg erfolgt bei der 230S im Heck rechts, das "S" steht klassisch für den "S"-eiteneinstieg. Alternativ gelangt man durch die Rückwand der Kabine ins Innere, wobei sich preislich kein Unterschied ergibt, beide 230er sind ab 33.863 Euro erhältlich. Für Begabte gibt es Leerkabinen ab 14.733 Euro, die 230er-Serie ist leer ab 15.547 Euro im Programm – Gesamtpreise für einen Amarok plus ausgebaute Kabine plus Zubehör können indes sechsstellig werden.

Innen überrascht die opulente Raumaufteilung mit der großzügigen U-Sitzgruppe, an die sich der 90 Liter fassende Absorber-Kühlschrank und der Küchenblock mit Spüle und Gasherd anschließen.

In Fahrtrichtung nach vorne gedacht thront im Alkoven, und damit über dem Fahrerhaus, das angenehm bemessene Doppelbett. Die 100 Millimeter dicke Kaltschaummatratze misst 150 auf 195 Zentimeter, auch die Sitzgruppe lässt sich zum Bett umbauen.

Der Amarok wiederum ist mit seinen 258 PS die ideale Basis für die Kabine, eine Auflastung auf 3,5 Tonnen oder eine Zusatzluftfederung an der Hinterachse machen Sinn, die spürbare Hecklastigkeit sei nicht verschwiegen. Auch beim Absatteln sollte man übrigens auf einen stabilen Stand der vier Kurbelstützen achten, stabile Unterlegteller sind serienmäßig an Bord, dann lässt sich die abgesattelte Kabine auch solo, als Ferienwohnung beispielsweise, nutzen.

So bleibt die Erkenntnis, dass aus dem Amarok in 20 Minuten ein Reisemobil werden kann, das selbst auf dem kleinbürgerlichsten Campingplatz mit satter Outback-Aura punktet.

Robuste Schuhe und Khaki-Klamotten passen bestens in dieses Offroad-Reisemobil, das nach außen den harten Kerl mimt, innen aber mit erstaunlicher Behaglichkeit punktet. Die hat freilich ihren knapp sechsstelligen Preis – doch das Gefühl der Freiheit ist eben für viele unbezahlbar.