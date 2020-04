Von Daniel Hund

Heidelberg. Er ist einer der Kultfilme der Tuning-Szene. 2001 lief der erste Teil der Blockbuster-Reihe "The Fast and the Furious" an. Einer der Hauptdarsteller damals: ein Toyota Supra. In Knallorange. Mit sternförmigen Alufelgen. Und einem Mega-Heckspoiler. Es war ein Auftritt, der sich ins Gedächtnis eingebrannt hat.

Dennoch wurde es kurz darauf ruhig um den Renner aus Fernost. Mucksmäuschenstill sogar. Denn 2002 war plötzlich Schluss – Produktions-Stopp. Das vorläufige Ende einer 24-jährigen Ära. Vorläufig, weil der Supra mittlerweile wieder da ist. Seit letztem Jahr steht die fünfte Generation bei den Händlern. Sie hört auf den Namen GR Supra. GR ist die Abkürzung für "Gazoo Racing", das sämtliche Motorsport-Aktivitäten von Toyota rund um den Globus vereint.

TECHNISCHE DATEN Hubraum (ccm): 2998 Zylinder: 6 Maximale Leistung (PS): 340 Maximales Drehmoment (Nm): 500 Antrieb: Hinterrad Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 4,3 Leergewicht (kg): 1495 Testverbrauch (l): 8,8 CO2-Emission (g/km): 170 Abgasnorm: Euro 6d-Temp Preis (Euro): 62.900 Einstiegspreis Supra Pure (Euro): 49.290

Was bleibt, ist die Frage: Haben sich die 17 Jahre Warten gelohnt? Für die Fans schnittiger Sportwagen kann es da eigentlich nur eine Antwort geben: Natürlich! Wobei der Supra in gewisser Weise gar kein Supra ist. Denn irgendwie ist er auch ein BMW Z4. Nicht optisch, aber technisch: Während sich das Blechkleid komplett vom bayrischen Kurvenjäger unterscheidet, schlummern darunter die selben Zutaten. Was auch nicht weiter überrascht: Beide wurden in enger Zusammenarbeit entwickelt. Beim GR 3.0 sorgt der 3.0-Liter-Reihensechs-Zylinder aus dem BMW Z4 M40i für Vortrieb. Und der kann was: 340 PS und 500 Newtonmeter werden freigesetzt. Das lässt den Supra in 4,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h stürmen. Schluss ist bei 250 km/h. Die Power wird per Achtgang-Automatik an die Hinterachse übertragen.

Und wie fährt er sich so? Dass man wirklich ein sportliches Gefährt unter dem Hintern hat, merkt man spätestens, wenn man den Startknopf drückt. Zur Begrüßung gibt’s ein kerniges, aber nicht übertrieben lautes Brabbeln auf die Ohren. Als Denker und Lenker kann man zwischen einem Normal- und einem Sportmodus hin und her switchen. Wählt man letzteren, legt der Supra quasi auf Knopfdruck nochmals eine Schippe drauf. Bissiger hängt er nun am Gas. Gleichzeitig hat die Traktionskontrolle Schwerstarbeit zu verrichten, um den Supra auf Kurs zu halten, um die geballte Kraft auch wirklich über die Hinterachse auf den Asphalt bringen zu können. Beherrschbar bleibt er trotzdem. Egal, ob auf der Geraden oder auf kurvigem Terrain, wo der Supra von seiner direkten Lenkung profitiert.

Weiter mit der Optik. An ihr scheiden sich die Geister. Denn auch die fünfte Generation polarisiert. Tiefe Sicken und Kanten, eine endlos lang wirkende Motorhaube, breite Backen, ein stark nach hinten abfallendes Dach. Die einen lieben ihn genau dafür, sie stehen auf den unverwechselbaren Look, den sportlichen Auftritt der Legende. Und die anderen? Die finden ihn einfach nur prollig, viel zu übertrieben.

Definitiv weniger schön: Der Supra ist vollgepackt mit Kühlluft-Öffnungen. Kleine Plastikgitter, die schick aussehen, sich bei näherer Betrachtung aber als Fake-Gitter entpuppen. Also keinerlei Nutzen haben. Eigentlich schade.

Zum Inneraum: Jeder, der ab und an mal mit einem neueren BMW unterwegs ist/war, wird sich im Supra sofort heimisch fühlen. Knöpfe, Schalter, Display – alles gleich. Ganz anders der Tacho. Der wirkt deutlich peppiger als im Z4, vermittelt Rennsport-Feeling, erinnert an die eine oder andere Renn-Simulation an der heimischen Playstation.

Einen prestigeträchtigen Preis räumte der Supra 3.0 im letzten November ab: In der Kategorie neue Sportwagen gewann er das "Goldene Lenkrad" der Fachzeitschrift Auto Bild. Und das bereits zum zweiten Mal: Auch 1982 hatte der Supra die Nase vorne. Seit diesem März gibt es ihn übrigens auch als Vierzylinder-Version. Mit seinen 258 PS beschleunigt er in 5,2 Sekunden auf Landstraßen-Tempo.

> Fazit: Mit dem GR Supra hat Toyota wieder einen echten Sportler auf vier Räder gestellt. Fahrspaß wird mit ihm groß geschrieben. Kritische Stimmen gibt es dennoch. Nicht jeder Toyota-Fan kann sich mit dem BMW-Motor anfreunden. Aber sind wir doch mal ehrlich: Der Autobauer aus Bayern ist sicher nicht der schlechteste Kooperationspartner. Bei BMW versteht man sein Handwerk!