Von Heiko P. Wacker

Frankfurt. Man kann es mit einem Satz zum Ausdruck bringen: Opel ist wieder da. Und das nicht gerade eben so ein bisschen, sondern mit Nachdruck: 860 Millionen Gewinn im vergangenen Jahr, ein Marktanteil von 6,44 Prozent im Juli 2019 und dann noch fünf Premieren auf der diesjährigen IAA sind deutliche Ausrufezeichen. Einer der Stars im Frankfurter Messetrubel: der neue Astra, der mit aufgefrischtem Design punktet, vor allem aber auch mit seinen neuen Motoren. Los geht’s ab 19.990 Euro.

Erhältlich ist der Astra als Fünftürer wie als Sports Tourer, was natürlich der deutschen Kundschaft mit ihrem Drang zum Kombi entgegen kommt, in der Vergangenheit war das Verhältnis recht ausgeglichen. Beide Karosserieversionen, der Kombi startet ab 20.990 Euro, sind seit Mitte August bestellbar, im Handel wird der Rüsselsheimer Stern ab November sein. Erstmals fahren durften wir ihn im Vorfeld der IAA, wobei schon wenige Kilometer klar machten, dass die eigentliche Sensation unterm Deckel steckt.

Hintergrund Kompaktklasse, Fünftürer und Kombi, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4370 u. 4705/1871-2042 (Außenspiegel ein-/ausgeklappt)/1485 u. 1510/2662 mm; Kofferr.: 370-1 630l; Leergew.: 1 280-1 465 kg. 3-Zyl.-Motoren: Benziner mit 1,2-1,4 l, 81 kW/110 PS bis 107 kW/145 PS; 1,5-l-Diesel: 77 kW/105 PS bis 90 kW/122 PS, [+] Lesen Sie mehr Kompaktklasse, Fünftürer und Kombi, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4370 u. 4705/1871-2042 (Außenspiegel ein-/ausgeklappt)/1485 u. 1510/2662 mm; Kofferr.: 370-1 630l; Leergew.: 1 280-1 465 kg. 3-Zyl.-Motoren: Benziner mit 1,2-1,4 l, 81 kW/110 PS bis 107 kW/145 PS; 1,5-l-Diesel: 77 kW/105 PS bis 90 kW/122 PS, Normverbrauch: 3,6-5,0 (NEFZ)/4,4-6,2 (WLTP); Preise: 19.990 Euro (5-Türer mit mit 110 PS-Benziner) bis 36.725 Euro (Sports Tourer mit 122-PS-Diesel und 9-Stufen-Automatik), Diesel: ab 23.385 Euro, Sports Tourer: ab 20.990 Euro.

Eine komplett neue Motorengeneration mit modernen Vollalu-Aggregaten schickt Opel ins Rennen, die dreizylindrigen Benzin- und Dieseltriebwerke liefern zwischen 105 und 145 PS ab, wobei fünf der Aggregate unter der Marke von 100 Gramm CO2 bleiben. "Wir zahlen keine Strafe", betonte denn auch Dr. Matthias Alt, der als Chefingenieur für die Benziner verantwortlich zeichnet, mit Blick auf künftig geltende Abgasnormen. Dass die Antriebe deshalb aber langweilig geworden wären, das kann man nun wirklich nicht behaupten. Ganz im Gegenteil verblüfft der Druck, mit dem der neue Astra anschiebt.

Die Benziner schöpfen 110, 130 und 145 PS aus 1,2 Litern, verwaltet wird die Kraft von einem Sechsgang-Schaltgetriebe. Will man die stufenlose Automatik, wählt man damit "automatisch" einen ebenfalls 145 PS starken Antrieb mit nun aber 1,4 Litern. Beim Diesel gibt es lediglich ein Volumen: 1,5 Liter sind für 105 oder 122 PS gut, den stärkeren Antrieb gibt es auch mit einer Neunstufen-Automatik, wobei man allen Antrieben eine beachtliche Laufruhe attestieren kann, die sich auch der in jedem Block verbauten Ausgleichswelle verdankt.

Die Motoren sind aber auch leichter geworden, im Falle des Benziners waren es flotte sechs Kilo, die Dreiender-Neukonstruktion verlor mal eben 100 Schrauben. Zudem sind die Antriebe sparsamer, der Verbrauch sank um bis zu 21 Prozent. Zugleich wurde an der Aerodynamik gefeilt, mit einem cw-Wert von 0,255 gehört der Sports Tourer zu den Kombis mit dem niedrigsten Luftwiderstandswert überhaupt. Der Fünftürer wiederum führt mit seinem cw-Wert von 0,26 die Klasse der Fließheck-Kompakten an. Auch so erklären sich die gesunkenen Verbrauchszahlen, wobei die beiden Diesel als die Oberknauserer gelten dürfen, als Verbrauch werden nach dem NEFZ-Zyklus im Schnitt 3,6 bis 3,8 Liter angegeben, die CO2-Werte liegen bei 94 Gramm, was ein A+ im Effizienzlabel bedeutet.

Nach vorne prescht der hessische Kompaktklassen-Bestseller allerdings nicht nur in Sachen Antrieb, sondern auch assistenzsystemmatisch. Opel setzt beispielsweise auf das adaptive, blendfreie LED-Matrix-Licht, wie man es aus höheren Klassen kennt. Doch selbst den Lämpchen bringen die Hessen das Knausern bei, die LED-Scheinwerfer kommen mit 13 Watt aus. Kleinkram? Klar - aber auch solche Winz-Details müssen die Ingenieure heute in den Griff bekommen, sollen die Verbrauchswerte sinken, pilgern doch immer neue Features, und damit wiederum Gewicht ins Auto. Deshalb wurde auch die Frontkamera, die nun auch Fußgänger erkennt, leichter. Auch eine digitale Rückfahrkamera ist nun optional an Bord des bestens vernetzten Astra.

Wer hier ans Maximum gehen will, der greift zum "Multimedia Navi Pro", und darf sich dann am acht Zoll großen Farb-Touchscreen erfreuen, der sich individualisieren und wahlweise auch per Sprachsteuerung bedienen lässt. Auch ein digitaler Tacho ist nun erstmals mit an Bord des in seinen Außenabmessungen unveränderten Klassikers aus Rüsselsheim. Abgerundet wird das mehr als gelungene Gesamtpaket mit feinen Zutaten wie dem optionalen Dynamikfahrwerk - hier sorgen straffere Dämpfer oder eine direktere Lenkung für Fahrspaß - der beheizbaren Frontscheibe, zertifizierten Ergonomie-Sitzen samt Ventilation und Massagefunktion, oder der Möglichkeit, das Mobiltelefon "wireless" zu laden.