Von Klaus Welzel

Normalerweise nähert man sich einem neuen Auto schrittweise, begutachtet die Form, freut oder stört sich an ein paar Falten, dem breiten oder flachen Heck, dem martialisch wirkenden Spoiler, der Farbe – bei diesem BMW ist das ganz anders. Mein Kollege überreicht mir im Büro den Schlüssel. Ein Zauberding. Etwas klobig liegt er in der Hand. Verstecken kann man ihn jedenfalls nicht in der Jeanshosentasche. Betrachtet man sein Design, hat daran auch ganz sicher niemand bei BMW gedacht. Der natürliche Platz dieses Kleincomputers ist mitten auf dem Tisch. Und er macht neugierig. Also wird etwas rumgespielt im Reich der Möglichkeiten. Wenn ich wollte, könnte ich schon einmal die gewünschte Innenraumtemperatur einstellen. 22 Grad nach Redaktionsschluss? Wäre machbar.

BMW 840i Cabrio > Motor: 3,0 Liter V6-Turbobenziner > Antrieb: Hinterrad > Getriebe: Automatik/ 8 Gänge > Leistung: 250 kW/ 340 PS > Drehmoment: 500 Nm bei 1600 U/min > Von Null auf 100: 5,3 s > Spitze: 250 km/h > Verbrauch: 7,5 l > Testverbrauch: 8,2 l > Kofferraum: 280 - 350 l (viel Gepäck verbietet sich also; siehe auch die Anmerkung zu den Sitzplätzen). > Maße: 484/190/135 cm > Wendekreis: 11,9 m > Leergewicht: 1955 kg > Zuladung: 445 kg > Tankinhalt: 68 l > Sitzplätze: 4 (wobei die hinteren Plätze eher als Notsitze genutzt werden sollten. Kommt das Windshot zum Einsatz, entfallen sie ganz). > Preis: 104.200 Euro bei einer großzügigen Serienausstattung, die zum Beispiel Ledersitze, Einparkassistent, Rückfahrkamera und das Headup-Display beinhaltet, wofür andere Hersteller kräftige Zuschläge verlangen.

Stattdessen geht es am Abend mit großen Erwartungen in die Tiefgarage. Die Oktoberluft ist schon reichlich frisch. "Oben ohne" fällt also flach. Rein ins edle Stück, das mit 4,84 Meter zwar ziemlich lang ist, durch seine fast schon pfeilartige Form jedoch deutlich kleiner wirkt. Motor an. Ohren auf. Perfekter Klang. Nicht zu laut, also kein bisschen prollig, aber doch gut hörbar. Gas geben. Ein sattes Trippelgeräusch steigert die Vorfreude.

Federleicht bewegt sich der 840i (trotz seiner zwei Tonnen Gewicht) raus in die Nacht. An der ersten Ampel wird dann doch das Verdeck gelüftet. Binnen 15 Sekunden verschwindet der Stoff samt Gestänge im Kofferraum – versteht sich, dass man den Vorgang mittels Schlüssel schon vor dem Einsteigen hätte elegant erledigen können. Aber an der Ampel macht das Aufdecken ein kleines bisschen mehr Spaß.

Los gehts. Rauf auf den Königstuhl. Kurvenwedeln. Das sehr gut sichtbare Headup-Display mahnt schon bei geringfügigen Geschwindigkeitsüberschreitungen von einem Kilometer pro Stunde blinzelnd zu sanfterem Fahren. Währenddessen leuchten die Laserscheinwerfer noch den kleinsten Laubhaufen nebst achtlos weggeworfener Coladose seitlich neben dem Fahrzeug aus. Das gibt ein sehr sicheres Fahrgefühl.

Überhaupt ist dieser Luxussportwagen ein Gefährt, das Emotionen anspricht. Während sich mitten während der Testphase in einer überregionalen Zeitung eine Debatte entspinnt, ob der neue Kühlergrill von BMW nur den einen Sinn hat, nämlich den vorausfahrenden Fahrer zum Beiseitefahren zu zwingen, fällt die Reaktion auf dieses Cabrio völlig anders aus. "Schönes Auto. Steht Ihnen aber gut", ruft etwa eine Gruppe Radler vor dem Kloster Lobenfeld, die fast ein bisschen enttäuscht wirkt, dass es sich hier um ein Testfahrzeug und nicht das eigene Cabrio handelt.

Weiter geht es in Richtung Kraichgau. Das Nackengebläse bildet einen fast perfekten Schirm gegen die einströmende Herbstluft, der Fußraum wird kräftig beheizt, so lässt es sich trotz einer kühlen Außentemperatur von 13 Grad angenehm fahren. Die sehr direkte Lenkung meistert bei lässigem Tempo über die sanfte Hügellandschaft sämtliche Ausweichsituation und Überholmanöver in bester BMW-Tradition. Der Münchner Werbeclaim "Freude am Fahren" wird überzeugend eingelöst. Ein klitzekleines Manko, das aber großgewachsene Cabriofans gewohnt sind: Der Kopf wird ab Tempo 60 einem leichten, auf Dauer nervigen Luftzug ausgesetzt – was sich aber im Hochsommer mit Sicherheit ganz anders anfühlt. Ansonsten ein wunderbares Fahrgefühl.

Sehr erstaunlich ist der überaus niedrige Verbrauch des Sechszylinders, der mit 340 PS ausreichend stark ausgestattet ist (bis zu 530 PS sind möglich). Bei Überlandfahrten kann die Sieben vor dem Komma in der Verbrauchsanzeige mühelos erreicht werden. Im Stadtverkehr wird es dagegen schnell zweistellig. Dort kann es für den 1,90 Meter breiten Flitzer auch mal beim Einparken eng werden. Die Leichtmetallfelgen sind wegen der geringen Übersichtlichkeit stark gefährdet – da nützt auch die optimierte Abstandselektronik wenig. Das zweite kleine – und letzte – Manko dieser ansonsten rundum gelungenen Ingenieurleistung.

Fazit: Mit dem 840i kommt BMW bei einem um gut 10.000 Euro günstigeren Preis knapp an den Porsche 911 heran.