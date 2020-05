Von Daniel Hund

Heidelberg. Flache Frontscheibe, eine geschwungene und abfallende Dachpartie, ein extravagantes Heck und dieser Singleframe-Grill im XXL-Format. Viele Auto-Experten sehen im neuen Audi Q3 Sportback ein Kunstwerk. Und denen zu widersprechen fällt schwer. Denn auch Auto-Deutschland sieht es ähnlich: Kaum auf dem Markt, wurde der stylishe Ingolstädter in der Rubrik "Kompakte SUV und Geländewagen" im Wettstreit mit 62 weiteren Konkurrenten schon zum "Best Car 2020" gekürt. Die Wahl wurde von der Fachzeitschrift "Auto Motor Sport" durchgeführt. Über 100.000 Auto-Fans beteiligten sich an der Umfrage.

TECHNISCHE DATEN Motor: Vierzylinder-Turbobenziner; Hubraum (ccm): 1984; Maximale Leistung (PS): 230; Maximales Drehmoment (Nm): 350; Antrieb: 7-Gang S tronic, Allrad; Beschleunigung von 0 bis 100 km/h (s): 6,5; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 233; RNZ-Testverbrauch (l): 8,2; CO2-Emissionen (g/km): 166; Abgasnorm: Euro 6d-Temp; Preis (Euro): 46.200; Einstiegspreis Q3 Sportback (Euro): 34.400.

Audi trifft mit dem Q3 Sportback den Zahn der Zeit, denn SUVs, die auf Coupé machen, sind schwer in Mode. Allerdings bringen diese schnittig gezeichneten SUVs in der Regel Probleme mit sich: Wer hinten einsteigt, handelt sich schnell mal eine Beule ein. Doch Audi hat einen guten Mittelweg zwischen Schönheit und Funktionalität gefunden. Denn auch in die zweite Reihe kann man – Profi-Basketballer jenseits der Zwei-Meter-Marke vielleicht mal ausgenommen – problemlos durchrutschen.

Motorvarianten hat Audi sechs im Angebot. Vier Benziner und zwei Selbstzünder. Die Speerspitze bildet die RS-Variante, die es auf 400 PS bringt. Die RNZ war mit dem 45 TFSI quattro unterwegs, der mit seinen 230 Pferdestärken bereits mehr als ausreichend Dampf hat. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in 6,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 233 km/h. Bewährt hat sich der Motor unter anderem auch schon beim Golf GTI. Es wird also klar, dass da ein recht potenter Bursche unter der Motorhaube schlummert.

Dementsprechend fährt sich der Q3 auch: Die Leistung steht sofort bereit, der Turbobenziner mit seinen 350 Newtonmetern sprintet beherzt los. Das S-Tronic-Getriebe sorgt für ein ruckelfreies und entspanntes Fahren. Stichwort Entspannung: Mit dem Q3 Sportback einfach mal so über die Autobahn gleiten, dem Sonnenuntergang mit 130 km/h entgegen schippern – herrlich! Den von Audi angegeben Durchschnittsverbrauch von 7,3 Litern knackt man zwar auch so nicht, mit 8,2 Litern ist man aber auch noch ganz gut dabei. Alles interessant, aber wo liegen denn nun die genauen Unterschiede zum normalen Q3? Der Sportback ist 29 Millimeter flacher, 16 Millimeter länger und 6 Millimeter schmaler. Alltagstauglich sind beide: Trotz Coupé-Look schluckt der Kofferraum des Sportback 530 bis 1400 Liter. Verreisen ist also kein Problem.

Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen Q3 Sportback zu kaufen, sich aber nicht mit den Motorisierungen anfreunden kann, weil er auf der Suche nach einem trendigen Hybrid-Antrieb ist, der sollte sich noch in Geduld üben. Denn den soll es künftig auch im Q3 Sportback geben: Angedacht ist ein 1,5 TFSI mit Riemenstarter Generator und einer 48 Volt-Mildhybridtechnik.