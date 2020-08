Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Jürgen Pasler hält es mit der Tradition, bei ihm entstehen Camper alter Schule und nach allen Regeln der Handwerkskunst. Die Namensgebung im Hause Dipa orientiert sich dabei an der Tierwelt, mit dem Merlin und dem Falken sind zwei nach kleinen Raubvögeln benannte Reisemobile im Programm. Beide Grundmodelle gibt es jeweils mit zwei Radständen und drei verschiedenen Dächern. Das Flaggschiff ist hierbei der Falke mit Hochdach, langem Radstand – und einem überraschend großen Bett. Eine Startfreigabe gibt es bei Dipa ab 59 000 Euro.

Reisemobil auf Basis VW T6 Transporter/Caravelle Comfortline 2.0 TDI, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 5304/1904/2600/3400 mm, 2-Liter-TDI: 150 PS bei 3250 U/min, max. Drehmoment: 340 Nm bei 1500 - 3000 U/min, 6-Gang-Schaltgetriebe, Höchstgeschwindigkeit: 182 km/h, Leergewicht: 2510 kg, Zuladung: 570 kg, Preise: ab 59.000 Euro, Preise Ausbau für angelieferte Basisfahrzeuge: ab 19.200 Euro.

[-] Weniger anzeigen

Gebaut werden der Merlin und der Falke in Zizishausen bei Nürtingen, hier entstehen rund 40 Reisemobile im Jahr, basierend fast durchweg auf VW Caravelle – und mit einem Innenausbau, der von echter Liebe zum Handwerk kündet. Das gilt natürlich auch für Ausbauten auf Basis des deutlich größeren VW Crafter, doch der spielt in einer ganz anderen Liga als die kompakten Campingmobile im Bulli-Format. Hierbei hat der Chef – er ist selbst ein Camper mit Herzblut, der auch bei offiziellen Terminen lieber im selbst ausgebauten Fahrzeug als im Hotel nächtigt – eine klare Meinung: "Ich empfehle unseren Kunden meist einen Caravelle Comfortline, weil der VW dann schon von Haus aus eine sehr gute Grundausstattung mit Klimaanlage oder Radio hat."

Jürgen Pasler kann hierbei auf drei Jahrzehnte Erfahrung zurückblicken, im vergangenen Jahr wurde der 30. Dipa-Geburtstag gefeiert, in der Anfangszeit waren es noch die kantigen T 3, denen das Reisefieber verpasst wurde: "Das waren damals vor allem Leasing-Rückläufer von Bauknecht, die leeren Autos haben wir meist für unter siebentausend Mark übernommen und umgebaut." Aber auch Bausätze für Privatleute wurden ausgeliefert.

Heute nun spielt sich die Reisewelt zumeist in anderen Sphären ab. Natürlich gibt es noch immer die Möglichkeit, in Eigenregie einen gebrauchten Kastenwagen zu modifizieren. Wer jedoch auf die Komplettlösungen eines Aufbauherstellers wie Dipa vertraut, der muss ein wenig mehr investieren, für einen nobel ausgestatteten Falken werden schon mal knapp 80.000 Euro aufgerufen. Dafür aber bietet er das Maximum, was die Caravelle-Außenhülle hergibt, wenn es um das Ruhelager geht. Während nämlich der Merlin ein schmaleres Bett mit einer Breite von 1,25 Metern hat – dafür aber eine Menge Stauraum auf der Fahrerseite, hier wird eine regelrechte Schrankwand montiert – bietet der Falke eine Schlafstatt mit maximal 1,55 Metern in der Breite. In beiden Versionen ist das Bett 2,05 Meter lang, das ist richtig opulent, auch wenn für längere Reisen ein Topper aus dem hauseigenen Zubehör nicht schadet. Damit wird die sieben Zentimeter dicke Kaltschaummatratze bequemer.

Den Topper zu verstauen, das macht vor allem dann keine Probleme, wenn man sich für eine Dacherhöhung und/oder einen Aufbau mit langem Radstand entscheidet: Unser Fotomodell bot beides, das von Polyroof bezogene, in Wagenfarbe lackierte Hochdach steht dem T 6 wirklich ausgezeichnet. Es gilt zu Recht als das wohl formschönste Hochdach für den VW Bus, wobei das Innere der isolierten GFK-Schale ein ausziehbares Hochbett mit "Nachtschränkchen" offeriert: Links im Dach verbaut sind geräumige Fächer, zwei offen gestaltet, zwei mit Klappen versehen, ein breites ganz oben drauf. Über dem Fahrerhaus ist zudem ein großes Fach für die Bettwäsche vorhanden, ein seitliches Ausstellfenster sorgt für Belüftung, ein kleines Fach rechts nimmt nächtens die Brille auf oder den Wecker.

Etwas tiefer findet sich eine besonders pfiffige Detaillösung, auf die Jürgen Pasler heute noch stolz ist, man könnte auch von einem Alleinstellungsmerkmal sprechen. Immerhin ist die 32 Millimeter dicke, an der Unterseite für den Fuß ausgefräste Tischplatte nicht nur wie ein Schweizer Messer ausklapp- sondern auch um rund 40 Zentimeter nach vorne und hinten verschiebbar. Wird der Tisch – den gab es schon zu T 3-Zeiten – nicht gebraucht, schwenkt er in den Küchenblock zurück, der aus 16 Millimeter dicken Tischlerplatten gefertigt ist. Bei Dipa setzt man auf Buchenholz, die Fronten sind beschichtet, das Dekor frei wählbar.

Oben in der Arbeitsfläche ruhen die Spüle und der zweiflammige Kocher, darunter der 45 Liter große Kühlschrank. Alle drei Komponenten werden von Dometic zugeliefert.