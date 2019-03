Von Axel F. Busse

Athen. Viele halten ihn für den besten Sportwagen der Welt, weshalb ein neuer Porsche 911 stets ein Medienereignis ist. Jetzt ist die Cabrio-Variante der 8. Generation am Start. Leisten können sich die allermeisten dieses Auto nicht, was aber niemanden veranlasst, wegzusehen, wenn er mit typischem Boxer-Fauchen die Straße hochgebrettert kommt. Schließlich ist das 911 Cabrio die Reinkarnation des allerersten Fahrzeugs dieser Marke - dessen Insassen ebenfalls im Freien saßen.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet

Länge x Breite x Höhe (m): 4,52 x 1,85 x 1,30

Radstand (m): 2,45

Motor: Sechszylinder-Boxer, 2981 ccm, Biturbo, Direkteinspritzung

Leistung: 331 kW/450 PS bei 6500 U/min

Antrieb: Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebe; Allradantrieb

Max. Drehmoment: 530 Nm bei 2300-5000 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 306 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 3,9 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 8,9 Liter

CO2-Emissionen: 207 g/km (Euro 6d-TEMP)

Leergewicht/Zuladung: min. 1585 kg/max. 455 kg

Kofferraumvolumen: 132 Liter

Basispreis: 142.259 Euro

Der Flatus-Effekt ist bekannt und berüchtigt bei Cabrio-Fahrern. Und selbst wenn die Blähung keine olfaktorische Belästigung darstellt, so doch mindestens eine ästhetische: Ab einer gewissen Geschwindigkeit wölbt sich von innen das scheinbar aufgepumpte Dach des Cabriolets, die harmonische Linienführung ist dahin und damit gewöhnlich auch die Wirkung bei Passanten. Porsche hat sich von Anfang an gegen diesen Effekt gestemmt, immer neue Techniken ersonnen, um auch bei hohem Tempo zu gewährleisten, dass die Silhouette der Stoffmützen-Version dem des Coupés entspricht.

In 3,9 Sekunden von 0 auf 100

Flach, glatt und straff gespannt soll es sein, wobei die Wölbung im Wind ebenso unwillkommen ist wie das so genannte "Hungry-Horse-Syndrom". Dabei senkt sich die Segeltuchbahn partiell zwischen den sie haltenden Bogenstreben ab, so dass es aussieht, wie die Haut eines unterernährten Pferdes in dessen Rippenbereich. Für Porsche alles Schnee von gestern, denn klammheimlich hat sich der Hersteller von der reinen Lehre des Stoffdach-Cabriolets verabschiedet.

Das 911 Cabrio ist zwar nach wie vor ein ebenso ehrlicher wie leistungsstarker Sportwagen, das "Stoffdach" könnten Böswillige aber leicht zum Fake erklären. Die stabilen Magnesium-Bleche, mit denen der Bezug aus Segeltuch fest verbunden ist, können weder knittern, noch Falten schlagen oder ausleiern. Sie könnten allenfalls statt mit Stoff mit Lack überzogen werden. Die neue Dachkonstruktion ist obendrein rasend schnell in Bewegung, nur zwölf Sekunden dauert das Öffnen oder Schließen. Dabei darf man sogar bis zu 50 Stundenkilometer fahren.

Für Hersteller wie Porsche ist es eine Frage der Ehre, auf der Leistungsseite mit jeder neuen Generation noch die eine oder andere Schippe draufzupacken. So hat der Sechszylinder-Boxer, der über die Jahrzehnte die Metamorphose von Luft- zum Wasserkühler, vom Saug- zum Turbomotor weitgehend schadlos überstanden hat, beim Carrera S jetzt 450 PS und 530 Newtonmeter Drehmoment. Er verspricht damit seinen Insassen, in weniger als vier Sekunden auf 100 km/h zu sprinten. Ein Jumbo-Jet braucht länger. Und bei 300 km/h ist der schon abgehoben, während der 911er stoisch auf der Straße klebt.

Damit auch Amateure so schnell wie Renn-Profis die Gänge wechseln können, gibt es ein neues Doppelkupplungs-Getriebe, dem Porsche jetzt acht Gänge spendiert hat. Nicht, weil die sieben Gänge des Vorgängers zu wenig gewesen wären, sondern weil man eine voll elektronisch ansteuerbare Schaltbox für spätere autonome Fahreigenschaften brauchte und Bauraum schaffen wollte für ein Elektroaggregat zur eventuellen Hybridisierung der Sportwagen-Ikone. Dass es konkrete Pläne dafür gebe, bestätigt offiziell derzeit zwar niemand, aber sie sind genauso wahrscheinlich wie die Neuauflage einer Targa-Version, die bei der Vorgänger-Baureihe 991 erstaunlich beliebt war.

Porsche-Ingenieure werden nicht widersprechen, wenn man ihnen einen Hang zur Perfektion unterstellt. Dass diese Perfektion nicht immer gelingt, ist irgendwie tröstlich, denn die von ihnen erschaffenen Asphalt-Preziosen sind auch so schon kostspielig genug. Der Schalthebel für das PDK-Getriebe, das inzwischen die weitaus überwiegende Zahl der Kunden statt einer Handschaltung bestellt, folgt zwar der stilistischen Logik anderer Bedienelemente, sieht aber längst nicht so solide und kraftvoll aus wie der Antrieb ist, den er aktiviert. Die Innengriffe der Türen sind für sich genommen hübsch anzusehen, nur hat sich selbst in Porsche-Kreisen inzwischen herumgesprochen, dass sie vorsichtig zu handhaben sind, will man sich nicht die Fingerkuppen einklemmen.

Dem Erfolg des Porsche Cabrios werden diese Marginalien keinen Abbruch tun. Die offene Version des Kult-Klassikers hat zuletzt weltweit rund ein Drittel der Kunden bestellt und dafür gern in Kauf genommen, dass sie für das Weglassen eines festen Daches erheblich mehr bezahlen sollen. Wie gut es Porsche mit seinen Kunden tatsächlich meint, darf man daran erkennen, dass ein elektrisches Windschott inklusive ist. Andere Cabrio-Hersteller mögen nicht davon ablassen, für dieses Ausstattungsmerkmal zum Teil saftige Aufpreise zu berechnen.

Der größte Feind des Freiluft-Fahrens bleibt der Wolkenbruch. Gegen den hat Porsche zwar auch kein Mittel, aber neuerdings gegen die Begleiterscheinungen: Zusätzlich zu den Fahrmodi Normal, Sport und Sport Plus gibt es einen Nass-Modus ("Wet Mode"). Der kann mittels spezieller Sensoren in den Radhäusern aus der Intensität des hochspritzenden Wassers errechnen, wie feucht die Fahrbahn ist. Antrieb, Stabilitätsprogramm und Traktionskontrolle werden daraufhin angepasst, die Gasannahme und die Schaltstrategie des Getriebes werden weicher, weniger bissig. Bei den allradgetriebenen 4S-Modellen wird mehr Antriebskraft an die Vorderachse geleitet, um Übersteuern entgegenzuwirken.

So viel intelligente Technik hat ihren Preis. Beim Carrera 4S Cabrio sind es 142.259 Euro. Das Coupé mit Heckantrieb ist für 120.125 Euro zu haben, im Sommer kommt die Basisversion. Man muss allerdings sechsstellige Summen nicht unbedingt unter der Matratze haben, um 911er zu fahren. Rund zwei Drittel der deutschen Neuzulassungen sind gewerbliche Anmeldungen - und das bedeutet in der Regel Leasing-Verträge.