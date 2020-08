Von Heiko P. Wacker

Rüsselsheim. Erstmals auf die Straße rollte der Insignia im Jahr 2008, mitten in der Wirtschaftskrise. Und auch das Ende Juli 2020 vorgestellte Facelift der jüngsten Generation muss die ersten Schritte in nicht ganz einfachen Zeiten gehen. Seinen Weg wird das hessische Flaggschiff dennoch machen, denn Qualität und Preis stimmen. Zudem gebührt einem Flaggschiff oft die Ehre, erstmals technische Neuheiten einzuführen. Los geht’s ab rund 29.965 Euro.

TECHNISCHE DATEN Grand Sport/Sports Tourer: Mittelklasse-Limousine & Kombi. Motoren: 4-Zyl.-Benziner mit 2 l, 147 kW/200 PS und 169 kW/230 PS (nur im GSi); 3/4-Zylinder-Diesel mit 1,5/2 l; 90 kW/122 PS und 128 kW/174 PS. Preise ab 29.965 Euro (122 PS, Sechsgang-Schaltgetriebe).

Zwei Karosserievarianten sind am Start, und das sollte auch eigens betont werden. Denn zumeist wird man den Insignia als Kombi namens Sports Tourer sehen, Deutschland ist eben ein Kombiland. Knapp 80 Prozent der Kunden entscheiden sich für die Lademeister, der Rest – also 23 Prozent – entfällt auf den Grand Sport, wie Opel die Limousine nennt. Zudem ist der Insignia als deftig nachgeschärfte Rakete bestellbar, GSi genannt. Dann sind generell 230 PS unter der Haube. Auch ihn gibt es in beiden Karosserievarianten.

Doch zurück zum "normalen" Insignia, der mit einem deutlich frischeren Gesicht antritt, das mit sehr schlanken Scheinwerfern aufwartet. Die schauen jedoch nicht nur schick aus, sondern haben auch richtig was auf dem Kasten. In Sachen LED-Technik gibt Opel mächtig Gas, denn das neue Pixellicht, das "adaptive IntelliLux LED" verfügt über insgesamt 168 LED-Elemente, also 84 pro Scheinwerfer. Bislang waren es derer 16, da freut man sich ja schon fast auf den Herbst! Opel versichert hierbei, dass die Scheinwerfer noch schneller und präziser als bisher reagieren, so dass die Sicht weiter verbessert wird, ohne vorausfahrende oder entgegenkommende Verkehrsteilnehmer zu blenden. Mit dieser Innovation ist das Opel-Flaggschiff einsame Spitze in seinem Segment. Nur ausprobieren konnten wir das System noch nicht, die erste Testrunde fand bei grandios sommerlichem Wetter und bei Tageslicht statt.

Neuigkeiten gibt es auch aus dem Bereich hinterm modernen Geleucht, denn die komplett neu entwickelten Motoren wurden ordentlich in Richtung Sparsamkeit getrimmt. Als Oberknauserer geht der aus dem Astra bekannte Diesel-Drilling ins Rennen, der im vergangenen Jahr sein Debüt erlebte. Im Insignia kommt der 1,5 Liter messende Selbstzünder auf einen psychologisch wichtigen Wert von 99 Gramm CO2, was einem Schnitt von 3,8 Litern entspricht, wobei es den 122 PS starken Antrieb auch mit einer Achtgang-Automatik gibt. Die wiederum wird auch für den größeren Kumpel als Alternative zum standardmäßigen Sechsgang-Schaltgetriebe angeboten. Selbiger schöpft bärige 174 PS aus zwei Litern Hubraum, ihn wird es zudem bald auch mit jenem Allradantrieb geben, der für den GSI obligatorisch ist. Schon jetzt ist der Zweiliter-Ölbrenner übrigens das Volumenmodell, Opel rechnet mit einem Anteil von 57 Prozent. Der Rest entfällt ungefähr gleichwertig auf den kleinen Diesel und den Benziner.

Die Benzinerfront gibt sich hier besonders übersichtlich: Am Start ist anfangs lediglich ein zwei Liter großer Direkteinspritzer-Turbo mit 200 Pferdchen, die generell von einer neunstufigen Automatik verwaltet werden, wobei Opel erstmals eine Zylinderabschaltung offeriert. Weitere Antriebe wie Hybrid- oder Elektrovarianten sind nicht geplant, was auch an der Plattform des Insignia liegt, die noch aus der Vor-PSA-Zeit stammt. Alternative Antriebe müssten hier in einer Allianz mit anderen Schwestermodellen gestrickt werden, und danach sieht es im Moment nicht aus. Immerhin aber ist bereits ein Benziner mit 170 PS geplant. Und sonst? Ach ja – einen wahrlich gelungenen cW-Wert von 0,25 müssen wir noch vermelden. Er resultiert aus einem weitestgehend verkleideten Unterboden und einem Aero-Shutter, also variablen Kühlerjalousien.

Auch sonst ist der Insignia vollgepackt mit modernen Technologien. So wird erstmals eine neue digitale Rückfahrkamera angeboten: Kombiniert mit dem radarbasierten Rückfahrassistenten warnt das System beim Rückwärtsausparken vor querendem Verkehr. Weitere Assistenzsysteme wie der Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung oder das wirklich feine Head-up-Display ergänzen das Portfolio.

Alles in allem gelang Opel mit dem Facelift ein ordentlicher Sprung nach vorne, gerade das Topmodell, also der GSI, wirkt wie aus einem Guss, der laufruhige Motor tut sein Übriges. Aber auch der große Diesel kann mit deftigem Schub für flottes Fahrvergnügen sorgen, ohne dass der Durst zu dramatisch werden dürfte.