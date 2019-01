Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Vor fünf Jahren präsentierte Opel mit dem "Monza Concept" eine charakterstarke Studie, sowohl der Insignia als auch dessen Kombivariante greifen die kernigen Konturen auf. Der "Sports Tourer" greift zudem in der Länge ganz ordentlich aus, auf knapp fünf Meter reckt sich der Lademeister. Die Preise des neuen Insignia beginnen bei 27.990 Euro, der Sports Tourer liegt 1000 Euro darüber.

Wie die Limousine so steht auch der Kombi auf einer völlig neuen Plattform, der erstmals vor zehn Jahren aufgelegte Insignia wurde ganz ordentlich durchgefeudelt, auch im Interesse massiven Abspeckens bei gleichzeitigem Wachstum. Das kommt vor allem der Menschheit in der zweiten Reihe zu Gute, hier sitzt es sich wahrlich formidabel. Und auch der Kofferraum des Sports Tourer ist ordentlich bemessen: Klappt man die Lehnen der Rückbank um, passen 1665 Liter ins Ladeabteil, und Gegenstände mit einer Länge von bis zu 205 Zentimetern. Zudem sind die Seitenwände des an der schmalsten Stelle immer noch 103 Zentimeter breiten Kofferraums gerade geschnitten.

TECHNISCHE DATEN Mittelklasse-Kombi, Fünftürer, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4986/1841-2093 (Außenspiegel ein-/ausgeklappt)/1500/2829 mm; Kofferraum: 560-1665 l. Motoren: 4-Zyl.-Benziner mit 1,5-1,6 l, 140 PS bis 1200 PS; 4-Zylinder-Diesel mit 1,6-2 l; 110 PS bis 210 PS, gefahrene Version: 1.6 D Business Innovation mit 6-Gang-Schaltgetriebe, Leergewicht: 1567 kg, Normverbrauch (kombiniert): 4,8-5,0 l/100 km, CO2-Emission: 125-131 g/km; Testverbrauch: 7,6 Liter/100 km; Preise: 28.990 Euro (Variante "Edition" mit 140 PS-Benziner) bis 48.100 Euro (Variante "Ultimate 120 Jahre" mit Biturbo-Diesel und 210 PS, Allrad und 8-Stufen-Automatik), Diesel: ab 31.060 Euro.

Und wer will, der kann den Kofferraum auch "aufsteppen": Dank der sensorgesteuerten Heckklappe lässt sich der Gepäckraum ganz einfach mit einer Fußbewegung unter der hinteren Stoßstange öffnen und schließen, eine helle Projektion am Boden definiert den entsprechenden Bereich des Sensors. Das pfiffige Detail steht ab 465 Euro in der Liste der Extras, es kann aber auch im Paket mit anderen Optionen geordert werden. Und in den höheren Ausstattungslinien ist diese Heckklappenvariante ohnedies Standard, wobei sie den Dienst verweigert, hat man einen Anhänger am Haken, beziehungsweise einen Stecker in der Steckdose der Anhängerkupplung. Warum? Nun, die Elektronik registriert, dass da was am Agrarhaken zerrt, und empfiehlt dem Kombi, nun mal besser die Klappe zu halten. Die nämlich will nun manuell geöffnet werden.

Erhältlich ist der Opel Insignia Sports Tourer mit drei Benzinern - die 140 bis 200 PS leisten - sowie mit vier Selbstzündern, die 110 bis 210 Pferde im Stall haben, wobei die Goldene Mitte ein echter Liebling für alle sein kann. Denn 136 PS reichen tatsächlich, sofern man auf einen Allradantrieb zu verzichten vermag, den es nur für die beiden großen Diesel gibt. Immerhin aber hat man die Wahl zwischen einer Sechs-Gang-Automatik und einem manuellen Sechs-Gang-Getriebe, im Falle des von uns gefahrenen Handschalters lag der Durchschnittsverbrauch trotz forcierter Gangart zwischen sieben und acht Litern. Auch im Anhängerbetrieb übrigens, was sicher auch dem zurückhaltenden Tempo geschuldet ist.

Zurückhaltend ist auch das Leergewicht, wiegt doch der Insignia Kombi mit dem 136-PS-Diesel nur 15 Kilo mehr als die kleinste Dieselvariante - aber satte 235 weniger als der große Selbstzünder mit seinen 210 PS, betrachtet man jeweils die Grundausstattungen. Und doch ist auch der Insignia Kombi mit 136 PS gut für flotte Reisetempi und eine Spitze von 208 Stundenkilometern, wobei der 1,6-Liter-Turbo-Vierzylinder ab 2000 Touren richtig fesch los spurtet. Im Hängerbetrieb, wir müssen nochmals darauf zurückkommen, hat das leider einen negativen Effekt. Denn bei Anhänger-Dauertempo 80 rollt man genau im Bereich von 1500 Touren, weshalb die Schaltempfehlung stetig den fünften, dann wieder den sechsten, und dann wieder den fünften Gang empfiehlt, bis man die Empfehlung ignorierend zumeist im fünften bleibt. Störend auch: Man rollt auf einem Parkplatz, unangeschnallt, wir sind ja noch auf Privatgelände, Richtung Hänger, so dass der Warnton "Bitte anschnallen" ertönt. Damit hört der Opel nun aber auch dann nicht auf, wenn man rückwärts zur Hängerkupplung zirkelt: Selbst den Abstandswarner vermag der Warnton zu übertrumpfen. Hier hilft nur: Anhalten, Tür auf, Tür zu, weiter rollen, das Abstandsradar ist nun wieder in Funktion. Zum Glück gibt es eine Rückfahrkamera, denn die Sicht durch die hinteren Fenster könnte besser sein.

Doch hören wir auf zu nörgeln, erfreuen wir uns lieber am feinen Fahrverhalten, das vom nicht minder feinen Fahrwerk profitiert, welches auch miesen Asphalt lässig wegsteckt. Die Lenkung ist hierbei eher Richtung Komfort ausgelegt, was wiederum gut ins harmonische Gesamtbild des Insignia Kombi passt, der selbstredend voll auf der Höhe der Zeit reitet, was in Sachen Assistenz- oder Sicherheitssystemen so verfügbar ist: Da wären das feine Head-Up Display zu nennen, der Frontkollisionswarner mit Gefahrenbremsung, der adaptive Tempomat oder der Rückfahr-Assistent: Die Entwickler durften einmal quer durchs Konzernregal räubern, der Insignia ist auch in dieser Hinsicht ein Flaggschiff der Rüsselsheimer. Ein Flaggschiff, auf das man bei Opel stolz sein darf.