Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Es ist und bleibt ein Aushängeschild der Traditionsmarke aus Rüsselsheim: der Astra. Auszeichnungen wie das "Goldene Lenkrad" demonstrieren, dass Opel die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Und auch weiter trifft, denn inzwischen ist der Astra auch als CNG-Version am Start. Los geht’s ab 25.090 Euro.

Dass Erdgas sowohl saubere wie auch wirtschaftliche Mobilität ermöglicht, das hat sich allmählich herumgesprochen. Und gerade jene, die von der Diskussion um den Diesel verunsichert sind, schielen inzwischen nach einem Erdgas-Auto. Wobei hier und jetzt, das darf nicht vergessen werden, von CNG die Rede sein soll, also von "Compressed Natural Gas". Das hat nichts mit dem bekannten "Autogas" zu tun, bei dem es sich um LPG handelt.

Hintergrund Opel Astra Ecotec CNG Kompaktklasse, Fünftürer, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4 370/1 871-2 042 (Außenspiegel ein-/ausgeklappt)/1 485/2 662 mm; Kofferr.: 241-1 081 l, Leergew.: 1 364 kg; Motor: 4-Zyl.-Erdgas-Benzin-Motor mit 1,4 l, 81 kW/110 PS, max. Drehmoment: 200 Nm bei 2 000-3 600 U/min, [+] Lesen Sie mehr Opel Astra Ecotec CNG Kompaktklasse, Fünftürer, 5 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4 370/1 871-2 042 (Außenspiegel ein-/ausgeklappt)/1 485/2 662 mm; Kofferr.: 241-1 081 l, Leergew.: 1 364 kg; Motor: 4-Zyl.-Erdgas-Benzin-Motor mit 1,4 l, 81 kW/110 PS, max. Drehmoment: 200 Nm bei 2 000-3 600 U/min, Normverbrauch: 4,1 kg/100 km; Testverbrauch: 3,9 kg/100 km; Preise: ab 25.090 Euro.

[-] Weniger anzeigen

Doch zurück zum CNG, das deutlich weniger Emissionen produziert, entstehen doch bei der Verbrennung nahezu keine Stickoxide. Außerdem verursachen CNG-Motoren im Gasbetrieb bis zu 50 Prozent weniger Feinstaub und bis zu 25 Prozent weniger CO2 als herkömmliche Verbrenner: Endgültig zum Musterknaben wird man durch Bio-Gas, das aus Sonnenenergie oder nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird: In der Effizienzklasse schafft der Astra CNG denn auch ein sattes "A".

Bevor wir aber starten, sei noch eine kurze Runde ums schicke Blech gestattet, wobei der Fünftürer wie auch der Astra-Kombi bei der deutschen Kundschaft ungefähr gleich beliebt sind. Vom schnittigen Design und dem markanten Auftritt profitieren beide, und auch innen besticht der Astra mit seinem soliden Charakter, der freilich nicht im Widerspruch zu modernen Features wie einer zeitgemäßen Infotainment-Technik steht. Das beweist alleine das System "OnStar", das ein Hotel bucht, bei einem Unfall einen Helfer alarmiert, oder einen WLAN-Hotspot eröffnet. Zudem korrespondiert der Astra mit jedem gängigen Mobiltelefon - und er hat bei Bedarf auch die nächste CNG-Tankstelle parat. Leider nämlich stagniert die Anzahl der bundesdeutschen Erdgas-Tankstellen noch unterhalb der Tausendermarke.

Vielleicht ändert sich das, wenn mehr Leute zu einem Erdgas-Auto wie dem CNG-Opel greifen, der von einem 110 PS starken 1,4-Liter-Vierender angetrieben wird, der auf dem Vollaluminium-Benziner basiert, wie man ihn auch aus dem "normalen" Astra oder dem Mokka X kennt. Er wurde speziell für den Gebrauch von Erdgas, Biogas oder einer beliebigen Mischung optimiert: Das Gas lagert in zwei aus Kohlefaser-Verbundstoffen bestehenden "Typ 4"-Tanks, die insgesamt 19 Kilogramm Erdgas fassen, das Volumen des Laderaums jedoch um 129 Liter einschränken. Ist das Gas zu Ende, reist man mit Benzin weiter, 13,7 Liter sind es exakt, wobei man selbst per Knopfdruck zwischen den Betriebsstoffen wählen kann, solange Gas an Bord ist. Erst dann, wenn das Gas zur Neige geht, schaltet die Technik automatisch um. Nur merkt man davon im Fahrbetrieb nichts - es sei denn, man schaut zufällig auf die Tanknadel, die nun wieder auf "Voll" schnalzt, und jetzt den Spritpegel anzeigt.

Rund 80 Kilometer zuvor erscheint ein erster Warnhinweise "CNG gering", das reicht meist an die nächste Gas-Tankstelle. Wo und wie man die findet, das wissen Portale wie die sehr empfehlenswerte Seite www.gibgas.de, die für Heidelberg aktuell leider nur eine einzige Tankstelle in der Eppelheimer Straße führt.

Ob man nun aber in Heidelberg tankt oder beispielsweise in Mühlhausen, auch dort gibt es CNG, bleibt sich gleich, die Kosten sind hier wie dort sehr überschaubar: Selbst ein restlos leere Tank lässt sich für 20 Euro auffüllen, in unserem Alltags-Test gönnte sich der CNG-Astra knickerige 3,9 Kilo Gas auf 100 Kilometer, ohne dass man zum Verkehrshindernis würde. Das lag locker unterm Normverbrauch.

Immerhin lässt sich der Astra dank des maximalen Drehmoments von 200 Newtonmetern, das zwischen 2 000 und 3 600 Touren anliegt, sowohl sportlich wie auch vernünftig fahren, ohne dass es Krater in den Geldbeutel reißen würde. Die Kraftübertragung sollte man übrigens dem Sechsgang-Schaltgetriebe überlassen, das sich nicht nur sauber schalten lässt, sondern auch eine bessere Effizienzklasse (A statt C) mit sich bringt, und gut mit dem Erdgas-Astra harmoniert, der mindestens bis 2026 von der festgeschriebenen Steuerbegünstigung des CNG profitiert.

Ob und wie es danach weitergeht, das hat die Politik in der Hand. Indes wäre es wünschenswert, langfristiger zu denken, was wohl auch die Zahl der Gas-Tankstellen steigern würde. Immerhin stellen nicht nur die Kosten für solch eine Tankstelle eine Hürde dar, sondern auch die mitunter langwierigen Genehmigungsverfahren.

Und das ist schade, kann ein CNG-Antrieb doch dank "der guten Verfügbarkeit, geringerer CO2-Emissionen und wirtschaftlicher Kosten (…) schon heute dazu beitragen, das Automobil klimafreundlicher zu machen", sagte kürzlich Opel-Entwicklungschef Christian Müller.