Von Heiko P. Wacker

Nürburgring. Vor knapp 20 Jahren kam er erstmals nach Deutschland, der Sorento – inzwischen verbuchte Kia alleine bei uns 80.000 Einheiten, des nun in seiner vierten Generation vorgestellten SUV. Der hat sich seit den etwas biederen Anfängen im Jahr 2002 massiv entwickelt, offiziell startet das großzügig dimensionierte Flaggschiff ab 10. Oktober bei den Händlern. Los geht’s ab 41.148 Euro.

Dabei wurde kein Stein auf dem anderen gelassen, allenfalls die seitlichen Fensterflächen wecken Erinnerungen an die 2015 eingeführte Vorgängerversion. Dahinter verbirgt sich ein Fundament, das natürlich in Richtung elektrifizierter Mobilität entwickelt wurde. Die Plattform bietet jedoch auch einen um 35 Millimeter gewachsenen Radstand, was im Inneren und gerade in der hinteren Sitzreihe für opulente Raumverhältnisse sorgt.

Kia Sorento Fünftürer-SUV, 5-7 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 4810/1900/1700/2815 mm; Kofferr.: 697 bis 2100 Liter; Leergew.: 1790-2032 kg. 4-Zyl.-Motoren: 1,6-l-Benziner-Hybrid mit 132 kW/180 PS (Systemleistung 230 PS); 2,2-l-Diesel mit 148 kW/202 PS, Normverbrauch: 5,2-6,2 l, CO2: 118-158 g/km; Preise: 41.418 Euro bis 54.383 Euro.

Wobei man vielleicht eher von der mittleren Sitzreihe sprechen sollte, bietet Kia doch optional eine dritte Reihe im deutlich gewachsenen Gepäckabteil: Das fasst beim Diesel mit fünf Sitzen bis zu 910 Liter, mit sieben Sitzen bei eingeklappter dritter Sitzreihe sind es maximal 821, damit offeriert Kia eines der größten Ladeabteile des Segments. Wird noch mehr Stauraum benötigt, lässt sich die zweite Sitzreihe bequem per Fernentriegelung umklappen, wodurch das Fassungsvermögen beim Fünfsitzer auf 2100 Liter wächst. Sind alle sieben Sitze in Gebrauch, fasst das Dieselmodell 187 Liter, der Hybrid derer 179.

So, genug übers Ladevolumen salbadert, kommen wir zum Antrieb. Hier machen ein 2,2 Liter messender Diesel und – erstmals im Sorento wird es auch elektrisch – ein 1,6 Liter großer Turbobenziner mit Hybridsystem den Anfang, generell werden die Gänge automatisch sortiert. Der Benziner mit seinen 230 System-PS gibt sich dabei überraschend agil, was natürlich am Beitrag des 60 PS zuschießenden E-Motors liegt. Und doch passt der bärige Diesel mit seinen 202 Pferdchen und 440 Newtonmetern fast noch besser zu diesem großen Wagen, der bis zu 2,5 Tonnen an den Agrarhaken nehmen darf – gerade im Gelände, wir kommen noch darauf zurück. Anfang kommenden Jahres rollt zudem ein Plug-in-Hybrid ins Modellprogramm.

Volles Programm fährt Kia auch in Sachen Innenausstattung: Je nach gewählter "Fettstufe", die Modellvarianten spannen ein weites Feld zwischen "Edition 7" und "Platinum" auf, wird es richtig schick. Bereits die Basisversion verfügt neben Infotainment-Technik und digitalem Cockpit über einen Stau- und Geschwindigkeitsassistenten, die Zwei-Zonen-Klimaautomatik, LED-Geleucht oder eine Rückfahrkamera. Am oberen Ende der Liste sind dann Navi, eine umfassende Assistenzsystematik, Nappaleder oder eine einstellbare Ambiente-Beleuchtung gesetzt. Das feine Panoramaglasdach wird als Sonderausstattung und ab Version "Spirit" angeboten, die dritte Sitzreihe gibt es für alle Ausführungen.

Und wie war das jetzt mit dem Gelände? Wer will, der kann mit dem Sorento auch fesch in die Pampa, auf dem zum Nürburgring gehörenden Testareal konnte der Neuling zeigen, das man auch mit einem solch schicken Dickschiff keine Sorge vor schwerem Geläuf haben muss. Im Gegenteil helfen hier feine Details wie die per Drehregler ansteuerbare Geländeunterstützung: Drei Modi – Snow, Mud & Sand – verbessern die Trittsicherheit der Allradversionen spürbar, auch wenn der Bergabfahr-Assistent zuweilen etwas zurückhaltend zu seinem Einsatz erschien, was aber maximal eine Frage der Feinjustierung sein kann. Immerhin wurden hier Fahrzeuge aus einem sehr frühen Produktionsstadium durchs Gelände gescheucht, das sei nicht vergessen.

Was jedoch schon blendend funktionierte, das war die Rundum-Kameratechnik, die gerade an steilen Passagen den Weg im Blick behält, wenn der Mensch hinterm Volant nur den Himmel sieht, weil es gerade so bergauf geht. Auch deshalb weiß der Sorento im Gelände wahrlich zu überzeugen: Es ist fast eine Schande, dass er im Alltag so selten wird zeigen können, was er alles drauf hat in Mud & Sand.

Immerhin gibt er ja aber auch auf der Straße eine imposante Erscheinung ab, bei der Wahl der "Allradautos des Jahres 2020" der Zeitschrift "Auto Bild Allrad" setzte es gleich mal den Sonderpreis in der Kategorie Design. So edel er sich innen gibt, so stattlich und modern, fast ein wenig kantig gar, gibt er sich dem Betrachter von außen. Ein gelungenes Gesamtpaket eben.