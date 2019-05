Von Daniel Hund

Heidelberg. Es gibt Autos, die ins Auge stechen. Die sich ins Gedächtnis einbrennen, die einen nicht mehr so schnell loslassen. Viele von ihnen sieht man selten: Weil sie richtig teuer sind und fast zu schade dafür, sie irgendwo am Straßenrand abzustellen. Die Firma Jaguar bietet schon seit Jahrzehnten immer wieder solche Autos an. Kult-Fahrzeuge, die schon längst nicht mehr gebaut werden.

Anders ist das beim F-Type. Der ist quasi noch ein Jüngling. Anfang 2013 wurden die ersten ausgeliefert. Als Cabrio mit Stoffdach und als schnittiges Coupé. Varianten gibt es einige. Von vier bis acht Zylindern, zwischen 62.000 und 151.000 Euro teuer.

Hintergrund Jaguar F-Type SVR Cabrio Hubraum (ccm): 5000

Zylinder: 8

Maximale Leistung (PS): 575

Maximales Drehmoment (Nm): 700

Antrieb: Allrad

Beschleunigung 0 - 100 km/h (s): 3,7

Höchstgeschwindigkeit (km/h): [+] Lesen Sie mehr Jaguar F-Type SVR Cabrio Hubraum (ccm): 5000

Zylinder: 8

Maximale Leistung (PS): 575

Maximales Drehmoment (Nm): 700

Antrieb: Allrad

Beschleunigung 0 - 100 km/h (s): 3,7

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 314

Leergewicht (kg): 1705

Testverbrauch (l): 11,7

CO2-Emission (g/km): 269

Preis (Euro): 151.000

Einstiegspreis F-Type (Euro): 62.000

[-] Weniger anzeigen

Das Ende der Fahnenstange ist beim Briten-Renner mit dem F-Type SVR erreicht. Eine Rakete auf vier Rädern. 575 Pferdestärken stark und 314 km/h schnell, in der Cabrio-Version. Ein V8 Kompressor mit Gänsehaut-Garantie. Beim Vollgas-Ritt und - ganz wichtig - auch im Cruise-Modus: Ganz entspannt durch den Odenwald, leicht fauchend der Sonne entgegen. Denn wer den Über-F-Type als den Krawallbruder schlechthin im Gedächtnis abgespeichert hat, dessen Bild ist überholt.

Der aktuelle SVR ist deutlich leiser. Radau macht er eigentlich nur, wenn man ihn per Startknopf zum Leben erweckt oder ihn mittels Bleifuß am Anschlag über die Straße jagt. Dann grollt er vor sich hin, untermalt die PS-Jagd akustisch. Ansonsten gibt sich der SVR betont zahm. Nahezu geräuschlos lässt er sich von A nach B steuern.

In Sachen Optik haben alle F-Type-Modelle eines, das sie verbindet. Nämlich diese schier endlos lange Motorhaube, hinter der man beim ersten Ausflug fast ehrfurchtsvoll Platz nimmt. Sie macht den F-Type zu dem, was man sich gemeinhin unter einem britischen Roadster vorstellt: Schnittige Karosserie, zwei Sitze. Und ab geht die Post.

Apropos Sitze, im SVR wird auf edlem Sportgestühl gereist. Das bequem ist, gleichzeitig aber auch einen nahezu perfekten Halt bietet. Selbst in extrem spitzen Kehren hält es den Denker und Lenker auf Linie. Und ja, dann ist beim F-Type SVR auch noch dieser Heckspoiler, der aber eher als Flügel durchgeht. Er ist so mächtig, dass er manch einem als zu prollig erscheinen könnte. Doch er ist da, weil er gebraucht wird, weil so das Abheben des Supersportlers verhindert wird.

Probleme beim Kennenlernen gibt es im SVR nicht. Alles ist logisch aufgebaut. Die Mittelkonsole im XXL-Format sticht sofort ins Auge. Über ihr prangt ein großer Monitor, über den sich so gut wie alles regeln lässt: Radio, Navi und diverse Fahrzeugeinstellungen.

Weiter unten - etwa auf Kniehöhe - sind dann noch ein paar Tasten, die den Spaßfaktor ruckzuck erhöhen können. So kann zum Beispiel in den Sportmodus rüber geswitcht werden, die Auspuffanlage laut und leise gestellt werden oder der Spoiler ausgefahren werden.

Eins fehlt noch: Wie fährt er sich denn so, dieser Mega-F-Type? Sehr gut. Trotz seiner unbändigen Kraft, die das Cabrio in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h katapultiert, ist man immer Herr der Fahrlage. Kurven liebt er besonders. Sie nimmt der F-Type SVR selbst im Sturm zielsicher. Ein echter Sportler eben.