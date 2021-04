Schnittiges Design: Der markante Doppel-Trapezgrill und die stark gepfeilten Scheinwerfer machen was her. Foto: dpa

Von Axel F. Busse

Heidelberg. Lexus kann sich mit Fug und Recht als die Hybrid-Marke hierzulande ansehen. Neun von zehn ihrer verkauften Autos sind entweder mit einem elektrisch unterstützten oder reinem Strom-Antrieb unterwegs. Das Modell UX wurde dabei auf Anhieb der beliebteste Lexus der Deutschen und er half mit, dass sich der Hersteller im corona-bedingt schrumpfenden Markt nahezu ohne Verluste behaupten konnte.

Hintergrund Lexus UX 250h Style Edition Länge x Breite x Höhe (m): 4,50 x 1,84 x 1,52 Radstand (m): 2,64 Motor: [+] Lesen Sie mehr Lexus UX 250h Style Edition Länge x Breite x Höhe (m): 4,50 x 1,84 x 1,52 Radstand (m): 2,64 Motor: R4-Benziner, 1987 ccm Leistung: 112 kW / 152 PS bei 6000 U/min Max. Drehmoment: 190 Nm bei 4400 U/min Elektromotor: 80 kW / 109 PS Max. Drehmoment: 202 Nm Systemleistung: 135 kW / 184 PS Höchstgeschwindigkeit: 177 km/h Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 8,5 Sek. Testverbrauch: 5,8 Liter CO2-Emissionen (WLTP): 124 g/km (Euro 6d) Leergewicht / Zuladung: 1620 kg / 490 kg Kofferraumvolumen: 320 – 1025 Liter Testwagenpreis: 41.300 Euro

Lexus zielt seit dem Erscheinen auf dem deutschen Markt vor fast 32 Jahren auf Premium-Kundschaft, verspricht daher in jeder angebotenen Fahrzeugklasse gediegenen Komfort und möchte damit Käufer von Audi, BMW oder Daimler weglocken. Als teil-elektrifiziertes Wettbewerbs-Modell für den Lexus UX 250h käme der Mercedes GLA in Betracht, allerdings ist der als Plug-In-Hybrid ausgelegt, hat mehr Leistung und ist deutlich teurer. Der UX ist nicht per Stecker aufladbar und bezieht seine Antriebskraft aus einem Zweiliter-Benziner sowie einem 80 kW starken Elektromotor. Die Systemleistung liegt bei 184 PS.

Für einen etwa 1600 Kilo schweren Fünftürer ist das auskömmlich, wobei sich aber schnell herausstellt, dass der UX eher Qualitäten als Cruiser denn als Sprinter hat. Der markante Doppel-Trapezgrill und die stark gepfeilten Scheinwerfer – mit serienmäßigen LED-Leuchtkörpern in der Style Edition – sowie die prägnanten Konturen des Hecks heben ihn optisch heraus. Trotz 1,52 Meter Karosseriehöhe und einer Bodenfreiheit von 160 mm ist die Sitzposition ähnlich niedrig wie bei Kompaktlimousinen um 4,50 Meter Länge.

Im Innenraum des UX sind Passagiere unter 1,80 Meter Körpergröße im Vorteil. Die Bewegungsfreiheit ist vor allem auf den Fondplätzen nicht gerade üppig zu nennen, von der Türverkleidung bis gegenüber sind 1,36 Meter Platz. Von 325 bis 1025 Liter reicht der Kofferraum. Als Zugmaschine, zum Beispiel für Wohnwagen, ist dieser Lexus weniger geeignet. Der 250h ist ebenso wie seine Schwestermodelle für Anhängelasten von 750 Kilogramm ausgelegt.

Wie nicht anders zu erwarten, versucht Lexus auch beim UX mit gehobener Ausstattung zu punkten. So sind in der gefahrenen Style Edition ab Werk unter anderem das umfangreiche Lexus Safety System + enthalten, LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent, zweistufige Lenkradheizung, Rückfahrkamera, Aluräder, Sitzheizung vorn, Abstands-Sensoren vorn und hinten mit automatischer Bremsfunktion sowie digitaler Radio-Empfang. Dazu kommen Spurhalte-Assistent und Verkehrszeichen-Erkennung. Auf Gasdruckfedern zum Öffnen und Halten der Motorhaube hat man allerdings verzichtet.

Gestartet wird per Knopfdruck, die ersten Meter werden regelmäßig im E-Betrieb zurückgelegt und mittels der EV-Taste lässt sich die abgasfreie Gangart im Stadtverkehr noch etwas ausdehnen. Da die Batterie aber nur durch Rekuperation geladen werden kann, ist der Vorrat bald erschöpft und der zwei Liter große Verbrenner tritt in Aktion. Er tut dies mit Zurückhaltung und niederschwelliger Geräuschabsonderung. Obwohl mit einem stufenlosen Automatikgetriebe ausgestattet, ist der gefürchtete "Gummiband-Effekt" weitgehend eliminiert. Dabei hilft ein virtueller erster Gang, der die Motordrehzahl äquivalent der Fahrgeschwindigkeit ansteigen lässt. Erst bei etwa 30 km/h geht die Kraftübertragung in den stufenlosen Modus über.

152 PS (112 kW) leistet der Vierzylinder, seine Drehmomentspitze erreicht er mit 190 Newtonmetern. Auf 80 kW (entsprechend 109 PS) bringt es die elektrische Unterstützung in Form der E-Maschine, die ihrerseits 202 Nm zum Gesamt-Drehmoment beisteuert. Wie hoch dies ist, behält Lexus für sich. Tatsache ist aber, dass es zunächst flott vorangeht, nach 8,5 Sekunden ist die 100 km/h-Marke erreicht. Da außer in Deutschland praktisch nirgendwo auf der Welt fahren ohne Tempobeschränkung möglich ist, hat man sich beim Hersteller entschieden, die Fahrzeuge nicht auf die technisch mögliche Höchstgeschwindigkeit auszulegen. Beim UX 250h muss man sich mit 177 km/h zufriedengeben. Die erreichte der Testwagen ohne erkennbare Anstrengung. Positiv konnte vermerkt werden, dass die Abweichung des tatsächlichen Verbrauchs von der Herstellerangabe erstaunlich gering ausfiel: Gegenüber 5,5 Liter auf dem Datenblatt wurden am Ende dieses Praxistest 5,8 Liter je 100 km protokolliert.

> Fazit: Mit diesem Lexus wird einem kein X für ein U vorgemacht: Die beständige Akzeptanz der Marke in Deutschland ist ein Indiz dafür, dass Lexus als Alternative im Premium-Segment ernst genommen wird. Das kompakte Crossover-Modell UX leistet sich im Alltagstest keine groben Schwachheiten, erweist sich als vielseitig und wirtschaftlich. Der Hybrid ist ein Auto für jene, die Gediegenes suchen, aber gleichzeitig Individualität schätzen.