Von Daniel Hund

Heidelberg. Verreisen. Einfach mal wieder auf und davon. Das ist ein Traum, den gerade derzeit viele Menschen träumen. Das perfekte Auto dafür gibt es nicht. Da gehen die Meinungen nämlich auseinander. Unterschiedliche Vorlieben sorgen für unterschiedliche Favoriten.

Renault Espace 2.0 Blue dCi 190 Zylinder: 4 Hubraum (ccm): 1997 Maximale Leistung (PS): 189 Maximales Drehmoment (Nm): 400 Antrieb: Front Testverbrauch (l): 7,3 CO2-Emission (g/km): 145 Leergewicht: 1615 Länge x Höhe x Breite (mm): 4857 x 1888 x 1675 Abgasnorm: Euro6d Preis (Euro): ab 49.900

Einer, der das Zeug für eine Top-Platzierung haben könnte, ist der Renault Espace. Den gibt es schon seit einer halben Ewigkeit. 1984 rollten die ersten vom Band und erst kürzlich räumte er mal wieder einen Preis ab. Im Rahmen der Leserwahl des bekannten Fachmagazins auto, motor und sport krallte sich die fünfte Modell-Generation des Espace den Sieg in der Kategorie Import-Vans. Und das bereits zum 17. Mal.

Ein Import-Van also. Doch trifft’s das wirklich? So halb. Denn gerade die fünfte Generation geht mit dem Trend, ist eigentlich mehr SUV als Van. In Fachkreisen spricht man in solchen Fällen mittlerweile gerne von einem Crossover-Van. Wie auch immer, gemeinsam haben sie alle eins: sie fahren.

Zurück zum Espace. Der hat Stil, der hat Komfort und der hat richtig viel Platz. Erhältlich ist er als Fünf- und Siebensitzer. Bei letzterem stehen in der dritten Reihe zwei zusätzliche Einzelsitze zur Verfügung. Die RNZ war mit dem Fünfsitzer unterwegs, der über ein Gepäckraum-Volumen von 693 Litern verfügt, klappt man die zweite Reihe um, werden es 1994.

Der Innenraum an sich lässt sich kurz und knapp mit einem Wort umschreiben: edel. Zwei Ausstattungslinien stehen zur Auswahl: "Intens" und die Topversion "Initiale Paris". Die RNZ durfte mit der Premium-Variante ein paar Runden drehen – und die hält, was der Name verspricht. Gestepptes Nappaleder, Chrom-Elemente am Lenkrad, den Lüftungsdüsen und dem Kombi-Instrument. Hinzu kommen Sitze, die sich achtfach elektrisch verstellen lassen – Massage-Funktion inklusive.

Geschenkt gibt es das aber auch bei Renault nicht. Wer aufs "Paris-Flair" schwört, muss 57.700 Euro investieren, der Einstiegspreis liegt bei 49.990 Euro. Stimmt, günstig ist anders. Allerdings bekommt man für knapp 60.000 Euro dann auch wirklich eine Art Rundum-Sorglos-Paket.

Seit dem letzten Facelift im Jahr 2020 ist jetzt auch ein Autobahn- und Stau-Assistent für teilautonomes Fahren mit an Bord. Ebenfalls praktisch: Der so genannte Advanced-Park-Assistent lenkt jetzt nicht nur beim Einparken mit, nein, er bremst auch selbstständig und kontrolliert das Automatik-Getriebe. Nach zwei, drei Park-Versuchen, die dem beschäftigungslosen Testfahrer die Schweißperlen auf die Stirn getrieben haben, hätte er das System am liebsten ausgebaut und ins eigene Auto verpflanzt.

Beim Antrieb geht Renault einen etwas anderen Weg. Während viele Hersteller die Selbstzünder aus dem Programm nehmen, setzen die Franzosen genau auf diese. Beim Espace hat man die Wahl zwischen einer 160- und einer 189-PS-Variante. Die RNZ war mit dem großen Diesel unterwegs. Einem Vierzylinder, der bis zu 207 km/h schnell sein kann und sich in 10,6 Sekunden auf Landstraßen-Tempo schiebt. Laut Renault genehmigt sich der Espace durchschnittlich 5,8 Liter. Im Test waren es 7,3.

Was uns sonst noch auffiel: Die Matrix-LED-Scheinwerfer machen einen Super-Job. Man ist permanent mit Fernlicht unterwegs und leuchtet seine Umgebung bei Dunkelheit perfekt aus, blendet durch die ausgeschalteten Dioden aber niemanden.