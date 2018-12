Von Daniel Hund

Heidelberg. Mittlerweile vergeht kaum mehr ein Tag, an dem keine negativen Schlagzeilen über Dieselfahrzeuge produziert werden. Die Schlinge um die einst so begehrten Selbstzünder scheint sich immer mehr zuzuziehen. Einige Hersteller haben die Produktion von Diesel-Fahrzeugen sogar gänzlich eingestellt. Drohende Fahrverbote haben sie in die Enge getrieben. Der Fokus liegt momentan mehr denn je auf den Benzinern.

Den Elektroautos scheint hingegen die Zukunft zu gehören. Beliebt sind mittlerweile aber auch Hybrid-Systeme, die auf einen kombinierten Einsatz von Elektro- und Benzinmotor setzen. Produziert werden die mittlerweile wie Sand am Meer. Bei vielen Modellen steht das Sparen dann an erster Stelle - günstig von A nach B kommen. Doch es gibt auch andere Hybrid-Fahrzeuge, Flitzer, bei denen der Fahrspaß nicht zu kurz kommen soll.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Zylinder: 6 Hubraum (ccm): 3498 Systemleistung (PS): 364 V6-Motor (PS): 306 Elektromotor (kW): 50 Leergewicht (kg): 1830 Maximales Drehmoment (Nm): 546 Höchstgeschwindigkeit [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Zylinder: 6 Hubraum (ccm): 3498 Systemleistung (PS): 364 V6-Motor (PS): 306 Elektromotor (kW): 50 Leergewicht (kg): 1830 Maximales Drehmoment (Nm): 546 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250 Test-Verbrauch (l): 7,9 CO2-Emission (g/km): 159 Antrieb: Allrad Preis (Euro): 52.500

Infiniti hat so ein Auto im Angebot. Es nennt sich Q50S. Das Herzstück bilden eine 3,5-Liter-Maschine mit sechs Zylindern und ein E-Motor. Zusammen bringen sie es auf eine Systemleistung von 364 PS und ein maximales Drehmoment von 546 Newtonmetern. Stimmt, das sind Eckdaten, die eigentlich recht wenig mit einem grünen Gewissen zu tun haben, sondern vielmehr mit einem rennstreckentauglichen Gefährt, das auch auf der Nordschleife eine gute Figur machen würde.

Und genau das war auch die Absicht hinter dem Infiniti Q50S. Die Luxusmarke aus dem Hause Nissan setzt die Elektrotechnik hier auch ein, um dem Sechszylinder noch mehr Dampf unter dem Hintern zu machen. Das ist gelungen: Ohne Allradantrieb schießt der Q50S in 5,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h, krallen sich alle vier Räder in den Asphalt sind es 5,4. Beeindruckend ist dabei vor allem das harmonische Gesamtbild, das beide Antriebe abgeben. Sie ergänzen sich prächtig, ein Rädchen greift in nächste.

Doch der Q50S kann auch anders. Rein elektrisch, flüsterleise ging’s beispielsweise durch den Odenwald. Tankstellenbesuche können so minimiert werden. Der Durchschnittsverbrauch, der mit rund 6,8 Litern angegeben ist, war aber nicht zu halten. Knappe acht Liter gönnte sich der Japaner rings um Heidelberg. Angesichts der doch recht brachialen Leistung ist das ein guter Wert.

Rein optisch lässt es sich bereits erahnen, dass da eine Sportkanone vor einem steht. Scharf ist er gezeichnet, der Q50S. Im Zentrum der Frontpartie steht ein so genannter Doppelbogen-Grill, der von Schweinwerfern flankiert wird, die an ein menschliches Auge erinnern. Im guten Stück geht es edel zu. Die Ledersitze lassen kaum Wünsche offen, sorgen für einen perfekten Halt und ein angenehmes Sitzgefühl. In der Mittelkonsole befinden sich zwei Bildschirme, über die sich so gut wie alles regeln lässt.