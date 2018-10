Schickes Auto, malerische Kulisse: Der Alfa Romeo Stelvio bei einem Sonnenuntergang an einem Küstenabschnitt in Dalmatien. Foto: privat

Von Daniel Hund

Heidelberg. Alfa Romeo, SUV? Richtig, das ist eine Kombination, die es bis vor kurzem noch nicht gab. Seit 2017 ist das anders. Die Antwort der Italiener auf den Geländewagen-Boom heißt Stelvio. Benannt nach dem Stilfser Joch (auf italienisch: Passo dello Stelvio), dem höchsten und weltberühmten Gebirgspass in Italien. Der Name klingt also schon mal wie Musik in den Ohren, kann da auch die Optik mithalten? Sie kann. Rollt er auf einen zu, stechen einem sofort die Scheinwerfer ins Auge. Schmal sind sie. Sehr schmal sogar. Hinzu kommen Luft-Öffnungen im XXL-Format. Beides zusammen sorgt für einen unverwechselbaren Look, der dem Stelvio einen leicht aggressiven Auftritt beschert. Die Silhouette an sich wirkt elegant. Schlank und athletisch zugleich. Kurzum: Wer mit einem Stelvio unterwegs ist, zieht die Blicke auf sich. Was aber sicher auch damit zusammenhängt, dass man das Alfa-SUV einfach noch relativ selten auf deutschen Straßen sieht.

Hintergrund Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel Q4 Hubraum (ccm): 2143 Motorbauart: Reihen-Vierzylinder Maximale Leistung (PS): 210 Maximales Drehmoment (Nm): 450 Antrieb: Allrad Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): [+] Lesen Sie mehr Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel Q4 Hubraum (ccm): 2143 Motorbauart: Reihen-Vierzylinder Maximale Leistung (PS): 210 Maximales Drehmoment (Nm): 450 Antrieb: Allrad Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 6,6 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 216 RNZ-Testverbrauch (l): 6,6 CO2-Emission (g/km): 149 Preis (Euro): 48.500 Einstiegspreis Stelvio (Euro): 41.000

[-] Weniger anzeigen

Das soll sich künftig ändern. Um SUV-Fans einen Wechsel von einem anderen Hersteller schmackhaft zu machen, hat Alfa Romeo einige Motor-Varianten im Angebot. Drei verschiedne Benziner mit jeweils 200, 280 und atemberaubenden 510 (!) Pferdestärken sowie drei Diesel-Modelle, die bei 160 PS beginnen und bei 210 enden.

Die RNZ war mit dem großen Diesel unterwegs. Der setzt 450 Newtonmeter frei und hat einen Allradantrieb an Bord. Das ergibt einen Geländegänger, der auch auf der Autobahn eine sehr gute Figur macht. Von 0 auf 100 km/h schiebt sich der Stelvio so in 6,6 Sekunden, beendet ist der Vortrieb bei 215 km/h. Eckdaten, die in allen Fahrlagen mehr als ausreichend sind. Und noch dazu einen vergleichsweise humanen Spritverbrauch ermöglichen. Während der RNZ-Testfahrten, die ihn hauptsächlich über die Autobahn und die Landstraße geführt haben, pendelte sich der Stelvio, der dank seines Fahrwerks auch große Schlaglöcher erstaunlich gut ausbügelt, bei akzeptablen 6,6 Litern Diesel-Kraftstoff im Durchschnitt ein.

Weiter mit dem Inneraum. Der besticht durch einen Mix aus Eleganz und Sportlichkeit. Wer schon mal in einer Alfa Romeo Giulia gesessen hat, wird schnell die eine oder andere Gemeinsamkeit finden. Das Armaturenbrett, die Schalter, der Startknopf am Lenkrad.

Von der Front bis zum Heck misst der Stelvio 4,69 Meter, was auch für gute Platzverhältnisse sorgt. Beinfreiheit ist angesagt. Selbst Menschen, die über ein Gardemaß von 1,90 Meter verfügen, werden in der zweiten Reihe nichts zu meckern haben. Reisen wird so leicht gemacht. Und auch das Gepäck kann mit: In den Kofferraum passen 525 Liter, mit umgeklappten Rücksitzlehnen sind es 1600 Liter. Bei Bedarf kann auch nur der mittlere Sitz umgelegt werden. Skier oder andere sperrige Dinge können so problemlos transportiert werden - während links und rechts noch immer zwei komfortable Sitzmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Auch hier braucht sich der Stelvio also nicht vor der Konkurrenz zu verstecken.

Apropos reisen. Nicht ganz so gut kam das Navigationsgerät weg. Auf plötzliche Änderungen reagierte es es oft zu spät. Bis eine ausgewählte Route gefunden wurde, verging ebenfalls einiges an Zeit.

Hier können die Stelvio-Macher nochmals ansetzen. Ansonsten ist es aber wirklich schwer weitere negative Aspekte zu finden. Vielleicht einen noch: Die Schaltpaddles, die sich hinter dem Lenkrad befinden, sind so mächtig, dass sie mitunter unbewusst angetippt werden, obwohl man eigentlich den Scheibenwischer betätigen wollte. Doch gerade das ist jammern auf hohem Niveau. Vergleichbare Probleme treten nämlich auch bei anderen deutschen Premium-Herstellern auf. Was den Schluss zu lässt, dass es vielleicht auch einfach an den Wurstfingern des Testfahrers liegen könnte.

> Fazit: Mit dem Stelvio hat Alfa Romeo ein SUV am Start, das in Sachen Optik, Fahrleistungen und Platzangebot kaum Wünsche offen lässt. Nicht nur eingefleischte Alfa-Fans kommen auf ihre Kosten.