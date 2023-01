Hamburg (dpa) - Hält ein Unternehmen, was es bei der Personalsuche verspricht? Das ist für Bewerberinnen und Bewerber nicht immer leicht herauszufinden. Denn nicht alle Unternehmen seien so gut, wie sie sich auf den ersten Blick verkaufen, schreibt der Coach Henryk Lüderitz in einem Blog-Beitrag auf Xing.

Ein Warnsignal, das Bewerberinnen und Bewerber hellhörig machen sollte: Beim Vorstellungsgespräch steht die gute Präsentation des Unternehmens im Vordergrund. Das gegenseitige Kennenlernen mit individuellen Fragen an die Bewerberinnen und Bewerber werde hingegen vergessen.

Widersprechen sich die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner im Vorstellungsgespräch, ist das ebenfalls kein gutes Zeichen. Es könne darauf hindeuten, dass Abläufe intern nicht ausreichend abgestimmt werden, so Lüderitz.

Er warnt: Ist die Präsentation eines Unternehmens bereits im Recruitingprozess lückenhaft und unprofessionell, sollte man sich gut überlegen, ob man dessen Jobangebot annehmen wolle.