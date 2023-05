Von Jessica Kliem

Man arbeitet bereits mehrere Jahrzehnte, hat vielleicht sogar eine Führungsposition erreicht - oder anders gesagt: Karriere gemacht. Doch der Reiz des Neuen fehlt, vielleicht will man mehr Freiheiten - oder wünscht sich eine Aufgabe, die einen erfüllt. Also noch mal von vorne starten?

Sabine Votteler ist Coachin und berät Menschen, die sich trotz beruflichen Erfolgs neu orientieren möchten. Im Interview erklärt sie, wann es sinnvoll ist, sich beruflich neu zu orientieren, auch wenn man nicht mehr ganz jung ist - und wie man das angeht.

Frau Votteler, wie kann der Schritt in eine neue Richtung in der zweiten Hälfte des Berufslebens aussehen?

Sabine Votteler: Ich arbeite überwiegend mit erfahrenen Angestellten, meistens aus Führungspositionen, die irgendwann um die 40 oder 50 an der Stelle angekommen sind, wo sie immer hinwollten und sich dann fragen: Was kommt jetzt? Das ist oft eine Lebensphase, in der sich Werte und Prioritäten verschieben. Relativ viele machen sich dann selbstständig.

Wenn man in die Selbstständigkeit will, kann man das ja normalerweise ohne große Probleme parallel anfangen, also etwa nebenberuflich ein Businessmodell entwickeln. Es gibt auch immer mehr Leute, die Stunden reduzieren und sagen, ich arbeite noch vier Tage für meinen Arbeitgeber und habe dann die restliche Zeit für mein eigenes Business.

Mein Anliegen ist immer, den Leuten klarzumachen, dass es ja auch Zwischenstufen gibt - und nicht nur Schwarz und Weiß. Man muss nicht diesen harten Cut machen, vor dem die meisten Menschen wahnsinnig Angst haben.

Wie findet man heraus, in welche Richtung die berufliche Reise konkret gehen kann?

Votteler: Indem man vor allem in sich reinschaut. Es geht aus meiner Sicht darum, zu verstehen, dass man mehrere "possible selves" hat, also mehrere Ichs. Wir haben in der Regel eines gelebt, haben uns selbst oder wurden irgendwann einmal auf eine Berufsspur gesetzt. Die sind wir entlanggelaufen, haben nicht mehr rechts und links geguckt und sind uns meistens auch nicht bewusst, dass da noch viel mehr in uns schlummert.

Es geht dann darum, herauszufinden, was denn diese Möglichkeiten, diese "possible selves" sind - und darum sie zu testen. Das kann man zum Beispiel tun, ...