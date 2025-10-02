Von Jörg Wiebking

Düsseldorf/Mannheim. (dpa-tmn) Die Lage am Arbeitsmarkt verschärft sich. Das spüren auch ältere Arbeitnehmer ab 50, die sogenannten Best Ager: "Die Jobsuche in dieser Altersgruppe dauert spürbar länger als noch vor einigen Jahren", berichtet Georg Scheiber, Partner der Beratungsgesellschaft von Rundstedt.

Rund siebeneinhalb Monate seien es derzeit im