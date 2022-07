Wilhelmshaven (dpa) - Der Bau einer Pipeline zum geplanten ersten schwimmenden LNG-Terminal in Deutschland kann beginnen. Am Freitag erteilte das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) die entsprechende Genehmigung für das Projekt in Wilhelmshaven, sagte ein Behördensprecher.

Damit solle gewährleistet werden, dass wie beabsichtigt der Terminal Ende des