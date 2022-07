Von Gaby Booth

Mannheim. In der deutschen Landwirtschaft werden jährlich Millionen Tonnen Futter an Rinder, Schweine, Hühner verfüttert. Während das Thema Tierwohl für die Verbraucher immer wichtiger wird, weiß kaum jemand, woher das Futter kommt, das die Tiere gesund ernähren soll. Was an Mais und Getreide rund um die Bauernhöfe wächst, reicht meist nicht aus, um Milchkühe oder