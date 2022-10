EILMELDUNG 18:04 Uhr

Galeria Karstadt Kaufhof sucht Rettung in Schutzschirmverfahren

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof sucht erneut Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Das teilte am Montag ein Unternehmenssprecher in Essen mit.