Börse in Frankfurt

Der deutsche Aktienmarkt ist mit Rückenwind in den November gestartet. Im Schlepptau einer Erholungsrally an den Asien-Börsen und den etwas höher gestarteten US-Börsen legte der Dax am Dienstagnachmittag 1,27 Prozent auf 13.422,26 Punkte zu. Der MDax legte 2,21 Prozent auf 24.200,81 Punkte zu, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 1,5 Prozent gewann.