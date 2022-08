Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax schloss mit einem Plus von 0,84 Prozent bei 13.687,69 Punkten. In der Vorwoche war der Leitindex auf den höchsten Stand seit fast zwei Monaten bis knapp unter 13 800 Punkte geklettert. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Montag letztlich 0,28 Prozent auf 27.851,67 Zähler.

Erfolge für Energieversorger

Unter den Einzelwerten