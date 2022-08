Börse in Frankfurt

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstagnachmittag auf weitere Konjunkturdaten aus den USA nur wenig reagiert und freundlich tendiert. Der Dax notierte zuletzt 0,28 Prozent höher bei 13.739,27 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zog um 0,73 Prozent auf 28.021,42 Zähler an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,3 Prozent an.