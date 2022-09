Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax drehte im Handelsverlauf mehrmals von einem klaren Plus in die Minuszone und schloss mit einem Verlust von 0,72 Prozent bei 12.139,68 Punkten - dem niedrigsten Stand seit November 2020. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Dienstag um 0,48 Prozent auf 22.342,60 Punkte nach unten.

Als Belastungsfaktor im späten Handel nannten Börsianer die Angst