Börse in Frankfurt

Die Quartalsberichte von Amazon und Apple haben am Freitag auch im Dax für gute Laune gesorgt. Der deutsche Leitindex kletterte auf den höchsten Stand seit Mitte Juni und verbuchte am Nachmittag ein Plus von 1,27 Prozent auf 13.450 Punkte. Auf Wochensicht lag der Zuwachs bei diesem Stand bei 1,5 Prozent.