Von Matthias Kros

Wiesloch. Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP peilt in diesem Jahr erstmals mehr als eine Milliarde Euro Umsatz an. "Wir sind sehr gut gestartet und gehen davon aus, dass wir diesen besonderen Wert 2024 übersteigen werden", prognostizierte Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der MLP SE, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Wiesloch.