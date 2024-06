Von Barbara Klauß und Matthias Kros

Heidelberg. Wenn bei einem Unternehmen ein als Sanierer geltender Manager das Ruder übernimmt, kommt das an der Börse naturgemäß gut an. Vermeintlich sinkende Kosten und eine Neuausrichtung bedeuten meist steigende Aktienkurse. Das ist bei der Heidelberger Druckmaschinen AG, wo am 1. Juli Jürgen Otto auf den glücklosen Ludwin Monz folgt,