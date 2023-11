MLP hat die 1000er-Marke bei den Mitarbeitern geknackt

Von Matthias Kros

Wiesloch. Der Finanzdienstleister MLP beschäftigt an seinem Stammsitz in Wiesloch erstmals mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Bericht zum dritten Quartal des laufenden Jahres gibt das Unternehmen für Ende September die Beschäftigtenzahl für Wiesloch mit 1007 an. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren es erst 958. Der Anstieg sei in