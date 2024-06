Wiesloch. (mk) Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat gelassen auf das Ausscheiden der eigenen Aktien aus dem Kleinwerteindex SDax der Deutschen Börse reagiert. "Wir finden es schade, dass unsere Aktie künftig nicht mehr im SDax aufgelistet ist", sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag in Wiesloch.

"Das hat aber keinerlei Einfluss auf das eigene Geschäft und unsere erfolgreichen Maßnahmen, Heidelberger Druck mit neuen Produkten, Partnerschaften und einer Serviceoffensive noch besser aufzustellen". Das habe der erfolgreiche Abschluss des abgelaufenen Geschäftsjahres und der sehr positive Verlauf der Fachmesse Drupa gezeigt, die am Freitag in Düsseldorf zu Ende geht.

"Die Änderung ist somit kein Spiegelbild unserer aktuellen Unternehmensentwicklung", so der Sprecher. Sie beruhe vielmehr im Kern auf Entwicklungen bei anderen Unternehmen, etwa größere Börsengänge.

Die Deutsche Börse hatte am Mittwochabend bekannt gegeben, dass Heideldruck seinen Platz im SDax verliert. Die Aktie des Traditionsunternehmens wird anschließend in keinem Index mehr vertreten sein. Basis dieser Entscheidung war die turnusmäßige Überprüfung der Zusammensetzung der Dax-Familie.

Ausschlaggebend für Wechsel ist die Marktkapitalisierung der Aktien im Streubesitz. Für Heideldruck rückt die Parfummarktkette Douglas in den SDax, die erst im vergangenen Herbst an die Börse gegangen war. Die Änderungen treten am 24. Juni in Kraft.

Der SDax, in dem sich aktuell Heideldruck noch befindet, umfasst insgesamt 70 Werte. Die relativ volatile Heideldruck-Aktie war erst im Dezember 2021 in den Kleinwerteindex wieder aufgenommen worden. Direkte Auswirkungen auf die Unternehmen hat ein Platz in den Indizes nicht. Änderungen sind vor allem für Aktienfonds wichtig, die Indizes real nachbilden.

Update: Donnerstag, 6. Juni 2024, 16 Uhr

"Heidelberger Druckmaschinen" muss SDax verlassen

Wiesloch. (mk) Die Heidelberger Druckmaschinen AG verliert ihren Platz im Kleinwerteindex SDax der Deutschen Börse. Die Aktie des Traditionsunternehmens wird anschließend in keinem Index mehr vertreten sein.

Das teilte die Deutsche Börse am Mittwochabend nach der turnusmäßigen Überprüfung der Zusammensetzung ihrer Dax-Familie mit. Ausschlaggebend für Wechsel ist die Marktkapitalisierung der Aktien im Streubesitz. Die Änderungen treten am 24. Juni in Kraft.

Der SDax, in dem sich aktuell Heideldruck noch befindet, umfasst insgesamt 70 Werte. Die relativ volatile Heideldruck-Aktie war erst im Dezember 2021 in den Kleinwerteindex wieder aufgenommen worden. Direkte Auswirkungen auf die Unternehmen hat ein Platz in den Indizes nicht. Änderungen sind vor allem für Aktienfonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF).