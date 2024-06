Wiesloch. (mk) Die Heidelberger Druckmaschinen AG verliert ihren Platz im Kleinwerteindex SDax der Deutschen Börse. Die Aktie des Traditionsunternehmens wird anschließend in keinem Index mehr vertreten sein. Das teilte die Deutsche Börse am Mittwochabend nach der turnusmäßigen Überprüfung der Zusammensetzung ihrer Dax-Familie mit. Ausschlaggebend für Wechsel ist die Marktkapitalisierung der Aktien im Streubesitz. Die Änderungen treten am 24. Juni in Kraft.

Der SDax, in dem sich aktuell Heideldruck noch befindet, umfasst insgesamt 70 Werte. Die relativ volatile Heideldruck-Aktie war erst im Dezember 2021 in den Kleinwerteindex wieder aufgenommen worden. Direkte Auswirkungen auf die Unternehmen hat ein Platz in den Indizes nicht. Änderungen sind vor allem für Aktienfonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF).