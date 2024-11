Von Mareike Kürschner, RNZ Berlin

Berlin. Robert Habeck hat schon deutlich motivierter auf der Industriekonferenz gesprochen. In den Vorjahren stellte er bei dem Branchentreffen in Berlin wortgewaltig vor, wie der Umbau zur grünen Wirtschaft gelingen kann. Doch mittlerweile steckt Deutschland tief in einer Rezession und seit dem Ampel-Bruch fehlt eine handlungsfähige