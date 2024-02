Von Matthias Kros

Weinheim. Fast nirgendwo auf der Welt gibt es so viele erfolgreiche Familienunternehmen wie in Deutschland. Das liegt sicher auch daran, dass die Gründer und ihre Nachfahren über viele Generationen hinweg die Kontrolle über ihre Firma behalten. Freudenberg, gemessen am Umsatz auf Rang 25 der größten Familienunternehmen Deutschlands, ist hierfür ein gutes Beispiel.